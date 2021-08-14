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Дипломат про протести біля Офісу президента: Росія фінансує радикалів всієї Європи Протестувальники створили потрібну "картинку" для пропаганди РФ, вважає Олександр Левченко

Протести "Національного корпусу" в центрі Києва біля Офісу президента вигідні російській пропаганді, яка створює свою "картинку" подій в Україні.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Олександр Левченко.

"Росія фінансує всі радикальні рухи в Європі - право і ліво. Немає жодної країни, яку б Росія потай не фінансувала. У нас хтось хоче створити враження, що Україна виняток. А мені здається, що якраз на Україні вони найбільше концентруються. Це фінансування тільки для того, щоб створити картинку для російського телебачення. Ясно, що після цих протестів ростелебачення в захваті, "ми ж казали, що там немає порядку, вони там проти Мінських угод, ми ж казали, що в них з головою не все гаразд". Ось вам картинка, будь ласка", - заявив Левченко.

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Нагадаємо, що в Києві 14 серпня біля Офісу президента відбулися сутички з поліцією активістів "Національного корпусу", які протестують проти політичних репресій і поступок Росії щодо Донбасу і Криму. Протестувальники кидали фаєри і димові шашки, правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ.

За даними Нацполіції, з собою маніфестанти принесли 30 шин, "які намагалися підпалити і якими закидали співробітників поліції".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в результаті сутичок постраждали вісім правоохоронців. За фактом нанесення тілесних ушкодженнях співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження.

Раніше в "Національному корпусі" повідомили, що протестують проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.