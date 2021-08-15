09:51, Сьогодні

Експерт розповів про проблеми з якістю води в Україні: скоро не буде чого пити Навіть питна вода в магазинах часто не відповідає заявленій якості

Україні загрожують серйозні проблеми з доступом до питної води, в деяких регіонах до 90% води не відповідає чинним нормам.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов.

"Нам намагаються продати за допомогою маркетингових прийомів "вода відмінна", "оброблена сріблом". Я кажу: покажіть хоч якісь документи. В одній з точок найстарішому документу було 11 років, тобто 11 років тому перевіряли воду! Вся проблема, що наші люди вірять у дива, що іноді в таких ось "наливайках" продають хорошу воду. Кілька років тому в Миколаєві сто з чимось осіб просто заразилися на гепатит А від покупної води - якимось чином каналізація потрапила в ці цистерни", - розповів Несміянов.

Читайте також: Нехай російські солдати п'ють ослячу сечу: Ляшко про воду для Криму

Експерт повідомив, що вдома використовує для пиття покупну воду, а для приготування їжі - з-під крана.

"Я б рекомендував ставити фільтри, радитися з фахівцями. У мене величезна кількість скарг, коли наші бойлери не витримують воду через жорсткість, велику кількість заліза. Вони згнивають, і виробник відмовляє в гарантії на вироби. Бойлеру, який найшвидше згнив, було 7 місяців", - зазначив він.

За словами Несміянова, тиждень тому Держпродспоживслужба опублікувала інформацію про воду, яка надходить у дитячі навчальні заклади:

"Вони вказують, що в деяких регіонах 90% води не відповідає чинним нормам. Але у водоканалів за документами все "ок", тому що для аналізу вони воду відбирають в іншому місці, а в будинках труби старі, іржаві та гнилі, і вони їх не чистять. Тому у нас у будинках з-під крана вода іржава, а у них на станції чиста".

Експерт також розповів, що на тлі глобальних змін клімату Україна погано забезпечена водою.

"Якщо ми найближчим часом не зрозуміємо, що у нас проблема з трубами, з водою, то багато міст, як, припустимо, Очаків, отримуватимуть воду погодинно. Якщо ми надалі так житимемо, нам пити не буде чого в цій країні! Очисні споруди старі. Якщо депутати нас не почують, нам через 20 років краще виїхати звідси, ніж все це відновлювати. У нас просто жах! Температурний режим росте, опадів мало, вода буде на вагу золота. На заправку буде дешевше заїхати, ніж купити склянку води. А ми все далі вбиваємо Дніпро", - заявив він.

Раніше екологиня Катерина Полянська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що загрожує водним ресурсам України.

"Є багато факторів забруднення джерел питної води. Це, зокрема, промисловість - у нас багато підприємств, які зливають неочищені стоки в річки без використання фільтрів. Відповідно, зростає забруднення різними хімічними сполуками. Можна говорити, що ми хочемо зловити маленькі частинки сітками для футбольного м'яча. У нас застаріле обладнання, очисні застарілі, побудовані в минулому столітті й не розраховані на сучасні речовини", - зазначила експерт.

Нагадаємо, глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook повідомив, що через глобальні зміни клімату Україні вже через 50 років загрожує дефіцит водних ресурсів.