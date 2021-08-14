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У центрі Києва відбулися сутички біля Офісу президента: поліція застосувала газ В результаті постраждали вісім правоохоронців

У Києві 14 серпня біля Офісу президента відбулися сутички з поліцією активістів "Національного корпусу", які протестують проти політичних репресій і поступок Росії щодо Донбасу і Криму.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24", протестувальники кидали фаєри і димові шашки, правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ. Учасники акції протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до будівлі Офісу президента - так прокоментував сутички речник МВС Артем Шевченко.

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Ситуацію прокоментував голова Нацполіціі України Ігор Клименко.

"Ми запропонували громадянам, які брали участь у мирних акціях, пройти перевірку відповідно до закону про Національну поліцію. Ми пам'ятаємо гіркий досвід 31 вересня 2015 року, коли принесли маленький предмет, який вибухнув, загинули 4 наших співробітників і сотня співробітників отримала тілесні ушкодження. Ми запропонували надати речі для огляду, всього-на-всього. Вони категорично відмовилися, в ультимативній формі. Далі була дана команда на атаку на підрозділи поліції", - сказав Клименко.

За його словами, з собою маніфестанти принесли 30 шин, "які намагалися підпалити і якими закидали співробітників поліції".

"Частину встигли підпалити, ми їх загасили, інші вилучили. Постраждали 7 правоохоронців поліції, 1 військовослужбовець. Всі отримали термічні опіки очей, у військового поранені руки. Це сталося через димові шашки і камені, які летіли в правоохоронців. Ви також можете бачити, стоять пляшки з бензином, будемо встановлювати. Всього тут знаходиться 300 правоохоронців, було 350, цього достатньо, щоб зупинити таку кількість агресивних людей. Вони заявили, що пішли по вул. Грушевського, яка їхня мета, незрозуміло, але наших сил досить для забезпечення порядку", - зазначив глава Нацполіції.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що потім протестувальники "пішли до будинку, де вони думають, що живе президент, на вул. Грушевського, 9".

"Але безвідносно того, де громадяни проводять свої акції, поліція, Нацгвардія і ДСНС стежитимуть за безпекою і порядком. Якщо будуть порушення на зразок тих, що були на Банковій, то поліція буде реагувати. Сил правопорядку в Києві досить, щоб забезпечити порядок на будь-якій ділянці міста. Є повне розуміння того, як діяти", - підкреслив Шевченко.

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Зазначимо, що "Національний корпус" протестує проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.

"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісну захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", — заявили організатори акції.

5 серпня в Харкові СБУ провела низку обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.