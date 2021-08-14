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В Україну повертається 30-градусна спека: синоптики дали прогноз В Україні влітку було зафіксовано кілька температурних рекордів

В Україну повертається спека, наступного тижня стовпчики термометрів перевищать позначку +30 градусів.

Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24". У суботу, 14 серпня, по всій країні +26...+28, дощі будуть лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму.

У неділю, за прогнозами синоптиків, повітря прогріється до +30...+32, а в понеділок і вівторок буде +33, а подекуди і +35 градусів тепла. А потім в Україну з Європи прийде циклон, і Україну накриють дощі з грозами.

Зазначимо, що в Україні в липні було зафіксовано 4 температурних рекорди, середня температура була на 3 градуси вище за норму.

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Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років були рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас доволі спекотно, стає все більше й більше".