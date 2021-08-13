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Схоже на провокацію: політики й експерти відреагували на расистський скандал з Беленюком Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення рівноправності громадян за расовими ознаками

В Україні великий резонанс викликав інцидент з нардепом від "Слуги народу" Жаном Беленюком, який у центрі Києва піддався расистським нападкам. Багато політиків, журналістів і експертів засудили прояви расизму і висловили підтримку Беленюку.

Міністерство оборони висловило солідарність зі спортсменом - "українцем, офіцером, чемпіоном".

Інцидент засудила колега Беленюка по парламентській фракції "Слуга народу" Марина Бардіна.

"Жахливо, що такі випадки продовжують траплятися в нашому суспільстві. Ненависть і жорстокість, побої – це все прояв слабкості та недалекоглядності людей, низький рівень просвіти. Усі ми рівні на цьому світі, незалежно від статі, кольору шкіри, віку, фізичного стану, мови чи сексуальної орієнтації. Ніхто не може піддаватися насиллю чи мові ненависті. А правоохоронні органи мають реагувати й обрубувати це на корні. Жан Беленюк, ти знаєш, що ми пишаємось тобою і готові підтримувати як у спорті, так і в боротьбі за рівність", - пише вона.

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Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що винуватці інциденту мають бути "засуджені й публічно, і юридично".

"Жан Беленюк – справжній українець, який бореться за свою країну і перемагає для своєї країни. Це заслуговує на найвищу повагу. Покидьки, які образили його чи Кароліну Ашіон, чи будь-кого іншого за расовою чи іншою ознакою, - не вартують і мізинця цих людей. Це сором і дикість, що повинні бути засуджені й публічно, і юридично. Україна завжди була і буде взірцем поваги й толерантності", - підкреслив він.

На підтримку Беленюка висловився журналіст Айдер Муждабаєв.

"Кінчені дебіли. Тисну руку, Жан Беленюк. Патріот і українець — той, хто дратує подібних істот. Успіхів! І не звертати увагу на лайно. Таких, на щастя, в нас дуже мало. Хоча добре було б цих покидьків знайти та покарати, щоб інші дебіли знали", - заявив Муждабаєв.

"Як би я не ставився до створення кумирів з людей, які якнайдалі кидають загострену палицю, але це, звичайно, повний п***ець. Хочу висловити Жану свою підтримку. Я знаю, як це. Чув", - пише блогер Аркадій Бабченко.

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що скандал з Жаном Беленюком міг бути свідомою провокацією.

"Не виключаю, що це провокація, причому свідома. Ну хто буде наїжджати на єдиного золотого медаліста, символ країни?... Дуже схоже на провокацію, нехай поліція розбирається. Але ця провокація псує настрій", - сказав Клімкін.

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Раніше нардеп від "Слуги народу", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк повідомив у Facebook, що в Києві на Печерську невідомі молодики намагалися спровокувати конфлікт з ним, "викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або з релігійних міркувань

Згодом Беленюк подякував усім небайдужим за слова підтримки, а також правоохоронцям за оперативну реакцію.

"Я люблю свою країну, вона мені дала все, що маю, і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху", - зазначив він.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо єдину золоту медаль Україні приніс саме Жан Беленюк.