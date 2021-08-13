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Більше половини українців згодні, що в Україні є гендерна нерівність — опитування Дослідження показало, скільки українців стикалися з дискримінацією за статевою ознакою

Більш ніж половина українців вважають, що в Україні не дотримуються гендерної рівності в оплаті праці. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Відповіді респондентів щодо дотримання в Україні рівних умов оплати праці для чоловіків і жінок розділилися майже навпіл – 42% вважають, що в Україні дотримуються рівні умови та оплата праці для чоловіків та жінок (відповіді "Так" та "Скоріше, так"), проти 46%, що так не вважають (відповіді "Ні" та "Скоріше ні").

Більшість (68%) впевнена, що в Україні існує потреба у запровадженні рівних умов та оплати праці для чоловіків та жінок.

74% підтримують досягнення гендерної рівності в українському суспільстві в якості умови вступу України до ЄС.

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Попри те, що тільки 26% особисто зустрічалися з фактом гендерної нерівності в оплаті праці та 21% — з іншими проявами гендерної нерівності (наприклад, відмова в отриманні бажаної роботи/посади за ознакою статі, нижча заробітна платня на однаковій посаді, порівнюючи з представниками іншої статі тощо), 59% погодилися з твердженням, що в Україні на керівні посади беруть радше чоловіків, ніж жінок.

Крім того, 78% опитаних вважають за необхідне обговорення питання гендерної рівності у школах.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 589 осіб. Цільова аудиторія — населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення — 11 серпня 2021 року.

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Раніше результати соцопитування Gradus Research виявили, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних українців.