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Ведучий "Великої деолігархізації" про Юлію Мендель: "Вона - як Грета Тунберг в політиці" Дмитро Белянський розповів, чому колишню речницю Зеленського покликали в телепроєкт

Автор і ведучий телевізійного проєкту "Велика деолігархізація", член наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський розповів в інтерв’ю сайту "Апостроф", як вдалося залучити у програму колишню речницю президента України Юлію Мендель.

"Я працюю в активах "Медіа Групи Україна" уже десять років, і за цей час у нас жодного разу не виникали складності з тим, щоб когось залучити у команду. Не секрет, що МГУ та інші активи СКМ відповідають філософії бізнесу акціонера Ріната Ахметова, яка передбачає створення на підприємстві найкращих умов праці на ринку. Йдеться не про якісь захмарні зарплати, зарплати якраз строго ринкові, йдеться про цілий комплекс того, що називають умовами праці. Оскільки ми завжди пропонуємо найкращі умови, у нас немає проблем із залученням найкращих людей. Буває лише навпаки. Тому наше партнерство з Юлією Мендель ґрунтується не на неймовірних фінансових умовах, а на творчому партнерстві, вигідному і їй, і нам", — сказав він.

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Ведучий розповів, чому запросили саме Мендель.

"Я вважаю, що Юлія Мендель в українській політиці — це як Грета Тунберг. Її багато критикують, але її слова заслуговують на увагу. І вона сама заслуговує на підтримку, бо занадто багато керованої та некерованої ненависті обрушилося за останній час на нашу колегу. Ми не могли не запропонувати їй роботу, тим більше що подати руку слабшому — це ще один філософський принцип акціонера МГУ. Тож ця співпраця цілком відповідає нашій політиці", — сказав він.

Нагадаємо, Юлія Мендель була призначена прессекретаркою президента Володимира Зеленського 3 червня 2019 року. Цю посаду вона отримала за результатами конкурсу, який оголосив Зеленський. В кінці квітня поточного року стало відомо, що Мендель залишає свою посаду.

Після заяви про відставку Юлія Мендель оголосила про вихід своєї книги, яку назвала "Кожен з нас президент". Автор зазначила, що книга — це спроба осмислити українські реалії з точки зору українця, народженого в кінці 1980-х.

17 липня стало відомо, що Юлія Мендель приєдналася до проєкту "Велика деолігархізація" в якості постійного колумніста.