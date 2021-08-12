22:56, Вчора

На Полтавщині у школі розгорівся скандал через гроші батьків: подробиці Вчителі заявляють, що їх цькують через відмову давати гроші на потреби школи

Поплатилися за те, що відмовилися збирати гроші з батьків. На Полтавщині дві вчительки одного з ліцеїв скаржаться на тиск з боку адміністрації. Усе через те, що педагоги нібито відмовили директору купувати меблі та навчальні матеріали коштом батьків.

В адміністрації ліцею все заперечують. Кажуть, у вчителів конфлікт із директоркою через особисту неприязнь. Подробиці — у сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

"Цього року, який минув, ми не збирали ніяких коштів. Вирішили на батьківських зборах із класним керівником", — розповідає батько одного з учнів.

Два сина Ярослава навчаються у Щербанівському ліцеї: один у четвертому, другий у десятому класі. Рішення не збирати коштів з батьків ухвалили і там, і там. І проблеми виникли в обох класних керівників. Одну вчительку, як вона сама заявляє, змусили написати заяву про звільнення, а проти другої, стверджує, пішли війною керівники.

"Мобінг стосовно мене від адміністрації почався саме в той момент, коли я відмовилася здавати гроші батьківські на стенди школи", — стверджує Олена Ігнатова, вчителька Щербанівського ліцею.

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Пані Олена тридцять років вчителює, останні три — в Щербанівському ліцеї. Розповідає, якось директорка ліцею натякнула, що треба придбати у клас стенди. Педагогиня переказала її слова батькам. Ті обурилися, почали писати у батьківському чаті. І ці дописи потрапили до самої директорки.

"Вона сама не в собі прибігла до мене прямо на урок, кричала мені, погрожувала, я подам на вас до суду. Я второпати не могла: за що в суд? Вона пояснила, що хіба батьки повинні знати про ці стенди, це повинні ви здавати на ці стенди", — розповіла вчителька.

І тут не вперше вимагають, щоб вчителі купували щось власним коштом, розповідає Лариса Бондарчук, вчителька Щербанівського ліцею.

"Викликали або по одному тет-а-тет, по двоє і директорка просто радила: я вам премію виписую, ви купіть, наприклад, чи то вазони для квітів, чи то стенди. Лави оці, наприклад, теж куплені коштом вчителів", — розповіла вона.

Надає квитанцію на меблі, мовляв, їй сказали, аби купила нові шафи та столи.

"Взагалі ремонт обійшовся у 27 тисяч. З цих 27 тисяч, 17 мені надали спонсори — це колишні мої учні, а 9450 — це мої власні кошти. Коли я потім звернулася до директорки, мені просто сказали: ну ви ж це зробили для себе. Коли я обурилася, мені сказали, можете забрати додому", — каже Лариса Бондарчук.

Керівники й не заперечують — меблі купувала вчителька.

"Вчителька забажала мати більш гідні умови", — каже заступниця директора.

Що це за схема, пояснює вчителька Олена Ігнатова.

"Це просто розправа над учителями, які виступають проти поборів, які відмовляються збирати кошти", — каже вона.

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Директорка Наталія Драч нині у відпустці. Але за неї горою адміністрація ліцею та сільська рада.

"Зараз керівниця вимоглива до своїх працівників, раніше тут було інакше, я кажу так як є, всі працюють, всі, хто звикли працювати, всі, хто звикли до дисципліни, хто звикли до того, що треба вчасно виконувати свою роботу, у нас всі залишилися на своїх робочих місцях", — розповідає заступниця щербанівського сільського голови Світлана Мельник.

Показують світлі й ошатні класи. Технічне забезпечення, кажуть, закуплено коштом сільської ради. Мовляв, все є, навіщо просити купувати щось у батьків чи педагогів. А претензії вчительок вважають за особисту неприязнь.

"Ті люди, які хотіли б обійняти її посаду, але з якихось міркувань не подалися на конкурс директора… Ці троє не подавалися. Особиста неприязнь, не подобається керівник, який вимагає працювати", — каже заступниця директора Щербанівського ліцею Наталія Мурзаєва.

Батьки школярів перед навчальним роком спантеличені — чвари серед педагогів дійсно не на користь дітям.