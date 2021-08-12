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В Україну насувається африканська спека Температура повітря перевищить 30 градусів

В Україну насувається безжальна спека африканського походження. Про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Синоптики попереджають про підвищення температури з понеділка. Показники термометрів сягнуть +30... + 35 градусів. Аномальна спека вже в Європі, в Італії фіксують +38 градусів, жителі Іспанії страждають від +41 градуси.

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Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років стали рекордно теплими.

Через спеку страждають європейські країни. Так, Туреччина з 28 липня продовжує боротьбу з масштабними лісовими пожежами, від яких страждає південь країни. Для допомоги в боротьбі зі стихією шість країн спорядили в Туреччину 18 літальних апаратів пожежної авіації.

Один з найбільших внесків зробила Україна, від імені якої діють три пожежні літаки Ан-32П зі складу авіації ДСНС України та чотири Мі-8 авіакомпанії "Українські вертольоти".

Греція також потерпає від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди. Президент України Володимир Зеленський розпорядився допомогти Греції й відправив туди літак із сотнею рятувальників.