17:35, Сьогодні

На Донбасі нове загострення: військовий експерт розповів, скільки воно триватиме Олег Жданов назвав дві причини посилення обстрілів на лінії розмежування

На Донбасі знову почалося загострення. У Донецькій області напередодні загинув мирний житель, один військовий був поранений. Також бойовики пошкодили лінію електропередачі. З чим це пов'язано, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Це все почалося ще з підготовки та проведення навчань Sea Breeze. Це перше, а друге — коли постало питання щодо виконання політичних зобов'язань України, взятих під час Паризького саміту. Я нагадаю, що навесні президент Зеленський знову почав висловлювати зацікавленість у проведенні зустрічі з російським президентом Путіним, а Путін сказав, що не буде розмовляти, поки Україна не зробить політичного кроку. І з цього почалися загострення на лінії розмежування", — пояснив він.

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Експерт відповів на питання, як довго триватиме теперішнє загострення.

"Якщо ми озирнемося на всі сім років протистояння, вони (загострення — ред.) періодично виникають, коли є в цьому політичний сенс для РФ. Коли вони вирішать, що потрібно натиснути на Україну, вони будуть це посилювати. Коли вони трохи утихомиряться — заспокоюються й обстріли. Я думаю, до початку політичного сезону (восени — ред.) нам варто очікувати, що конфронтація буде залишатися напруженою або буде рости", — сказав він.

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Напередодні в результаті атак бойовиків загинув 86-річний місцевий житель Новоселівки-2, поранення отримав український військовий. Кілька селищ знеструмлені, оскільки бойовики влучили в лінію електропередачі з артилерії. Крім того, Новомихайлівка залишилася ще й без води. За минулу добу в загальному зафіксували 8 обстрілів, більшість з них були з використанням забороненої зброї.

Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує обстріли на Донбасі як в геополітиці проти України, так і для внутрішніх цілей перед виборами в Держдуму Росії восени.

"Не забуваймо, що там вибори. Їм потрібна тема, мобілізуюча електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування", — сказав він.