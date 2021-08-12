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Українці відповіли, чи допоможе вступ до НАТО закінчити війну на Донбасі — опитування Більш ніж половина учасників опитування підтримали вступ до НАТО

63% жителів міст України віком 18-60 років підтримують вступ України до НАТО. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

З них "Так" і "Скоріше так" відповіло 63,4% опитаних, серед яких 70,7% чоловіків та 56,6% жінок. "Ні" та "Скоріше ні" відповіли 22,2% опитаних, з них чоловіків 23,7%, жінок 20,9%.

Крім того, 53% вважають, що вступ до НАТО допоможе припинити війну на сході України. На думку таких респондентів, це буде можливим завдяки військовій та політичній підтримці з боку НАТО(26%) та тому, що РФ не захоче вступати в конфлікт з НАТО (18%).

55,7% відчули б себе більш захищеними, якби Україна стала членом НАТО. З них 67,8% — це чоловіки, 55,4% — жінки.

Майже 40% респондентів не мають уявлення скільки часу потрібно Україні для вступу до НАТО.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 589 осіб. Цільова аудиторія — населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення — 11 серпня 2021 року.

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Нагадаємо, у червні результати соцопитування Gradus Research виявили, що вступ України до НАТО підтримують більше половини українців.

У Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Політолог Вадим Карасьов розповідав, чому Франція та Німеччина не хочуть, щоб Україна була у НАТО. "Якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина — Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси", — пояснив він.