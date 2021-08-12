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Організатори дрифту на Софійській площі не бачать далі свого носа - Бацман Журналістка виступила за те, щоб компанія для компенсації реставрувала якийсь пам'ятник культури

Люди, які займалися організацією рекламної акції на Софійській площі, "не бачать далі власного носа" і не усвідомлюють наслідків. Про це в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24" заявила головний редактор видання "Гордон" Олеся Бацман.

"Це комплекс подій. Ті люди, які займаються подібними акціями, вони не бачать далі власного носа, не включають мозок, щоб подумати, а як це виглядатиме, які будуть наслідки. Коли ти хочеш щось зробити на Софійській площі, то ти повинен 10 разів подумати, яким чином це буде зроблено. Це ж один із символів держави, це історичне місце, яке несе в собі багато сенсів! Це потрібно враховувати. Ті, хто займаються PR-кампанією або знімають ці ролики, повинні бути не просто творчими людьми, а повинні ще добре в школі навчатися і якісь речі порівнювати, щоб не виникало таких історій", - сказала Бацман.

Журналістка виступила за те, щоб організатори для компенсації за зіпсовану бруківку на площі реставрували який-небудь пам'ятник культури.

"Щоб не кортіло і як урок, який може бути винесений, компанія, яка це затіяла, щоб себе не дискредитувати, повинна взяти якийсь пам'ятник культури й реставрувати, показати, що ми зрозуміли все, що сталося, і це було неправильно. Не просто відмити, а зробити щось корисне. Тоді можна вийти зі скандалу з додатковими бонусами", - сказала Бацман.

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Нагадаємо, що 10 серпня у центрі Києва на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт у пішохідній зоні на великій швидкості. З'ясувалося, що це знімали рекламу одного з енергетичних напоїв. У результаті на бруківці біля пам'ятника залишилися чорні сліди шин. Акція викликала великий резонанс, оскільки несанкціоновані перегони без необхідних дозволів відбувалися в зоні пам'ятника спадщини ЮНЕСКО. Організатори дрифтингу зазнали критики в Міністерстві культури, КМДА і поліції. Компанія, яка влаштувала зйомку на площі, вибачилась, організатор заплатить штраф - 1 700 гривень. У КМДА оцінили суму збитку для міста в 50 тис. грн.

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у цій акції, прийшла зі своїми шанувальниками відмивати сліди від шин. За її словами, її не попередили про те, що знімалася реклама. Міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі "Україна 24" пообіцяв, що організатори дрифту не відбудуться миттям площі. "Думаю, що ми підемо і надалі з приводу того, щоб знайти й фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - сказав міністр.