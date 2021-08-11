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Українців попередили про новий спалах коронавірусу: буде як в Європі Кількість пацієнтів в ковідних лікарнях зростає

В Україні в найближчі тижні можливе різке зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" керівник центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"Ми очікуємо, що спалах можливий вже найближчим часом. Тиждень тому ми робили попередній прогноз, що впродовж двох тижнів може бути спалах, який співмірний з тим, що ми бачимо в Європі. Це зростання в два рази за два тижні", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що зараз у ковідних лікарнях збільшується кількість пацієнтів, рівень госпіталізації вийшов на рівень більше, ніж виписаних.

Коментуючи можливість нового локдауну, Ганіченко заявив:

"Якщо говорити про локдаун, то зараз ризику локдауну як такого немає, система адаптивного карантину продовжує працювати, і вона продовжена вже до 1 жовтня".

Експерт зазначив, що посилення карантину можливе, якщо адаптивний карантин на регіональному рівні не зможе впоратися з поширенням хвороби.

Нагадаємо, станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 1122 нові випадки COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 648 осіб, летальних випадків – 25.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 261 354 особи; одужало – 2 193 752 особи; летальних випадків – 53 149.