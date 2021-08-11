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Alyona Alyona прийшла на Софійську площу відмивати сліди дрифту: подробиці і відео Співачка вважає, що її підставили

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в центрі Києва, разом зі своїми шанувальниками прийшла відмивати сліди від шин на бруківці.

В ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" співачка прокоментувала скандал:

"Нас, скажімо так, супер підставили, і все каміння летить у нас. І я вважаю, що це несправедливо. Мені дуже сильно хочеться як мінімум, по-перше, інформації, що ж справді тут знімали? Це була реклама? Бо ми інформовані, що це не реклама, що це просто фанові відео – відео до Дня Незалежності України, де вставляли димові шашки й все було патріотично. По-друге, було погодження чи ні?"

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Ситуація викликала шквал обурень, оскільки несанкціоновані перегони без необхідних дозволів відбувалися прямо у зоні пам'ятки спадщини ЮНЕСКО - біля національного заповідника "Софія Київська". Організаторів дрифтингу піддали критиці у Міністерстві культури, КМДА та поліції. Компанія, яка влаштувала зйомку на площі, вже вибачилася, організаторка заплатить штраф - 1700 гривень. Київська прокуратура вилучила авто, які використовували для зйомки. Відкрито кримінальне провадження. У КМДА оцінили суму збитків для міста у 50 тис. грн. Від поліції чиновники чекають пояснення – чому не зупинили зйомки патрульні, які були присутні на площі. Також вимагають від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності усіх винуватців.

"КМДА обурена тим, що сталося вчора, це офіційна позиція. Обурена тому, що ми це не погоджували, більш того – ми заперечували проведення заходу в цьому місці. При цьому ми не бачили схожого або подібного листа з запереченням від Нацполіції. І ми бачили по відео, що Нацполіція була присутня на місці, і принаймні один-два патрулі все бачили, не зупиняли, не запобігали, не перешкоджали", - заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Понад 10 людей продовжують очищати площу від слідів автошин різними ресурсами. Волонтери кажуть, на це з їхньою технікою може піти ще два дні, клінери планують завершити прибирання сьогодні.

Нагадаємо, що вранці 10 серпня на Софійській площі в Києві водії спорткарів влаштували дрифт біля історичної пам'ятки ЮНЕСКО "Софія Київська". Водії носилися пішохідною зоною без спеціальної огорожі й зіпсували плитку, залишивши чорні сліди. Усім обуреним пояснювали, що знімають рекламний ролик енергетичного напою зі співачкою Alyona Alyona, і що все відбувається з дозволу керівництва самої "Софії". Поліція про заїзд знала, у КМДА намагаються з'ясувати, чому ніхто не завадив такому екстриму у центрі столиці.

Міська влада вимагає від правоохоронців пояснень. Там відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Прибиральники намагаються відмити плитку біля унікальної пам'ятки ЮНЕСКО.

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в центрі Києва, записала відеокоментар, в якому пояснила свою поведінку.

"По-перше, це не була зйомка якоїсь реклами, чи зйомка якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанон, який входить до топ-10 дрифтерів світу… Також мене запевнили про те, що всі дозволи у них є, адміністрація надала, і після закінчення цього всього приїдуть клінінгові машини, які це все відчистять", - розповіла Alyona Alyona.