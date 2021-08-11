17:02, Сьогодні

Війська США в Україні: експерт розповів, якої допомоги потребують ЗСУ "Ми можемо розмістити певні підрозділи на певний проміжок часу, до певної мети", - зазначив Мусієнко

Україна може розмістити на своїй території американські військові спецпідрозділи, законодавство забороняє лише розміщення військових баз.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Передумови для цього є. Законодавство визначає, що для розміщення таких іноземних підрозділів з нашого боку потрібна угода, яка ратифікована парламентом. Я думаю, що, мабуть, з цим немає проблем. І все – ми можемо розмістити певні підрозділи на певний проміжок часу, до певної мети. Я так розумію, наша мета – відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Тут якихось застережень з боку законодавства немає. Це не військові бази, розташування яких заборонено. Йдеться про підрозділи», - зазначив експерт.

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«Питання в тому, що потрібно розміщувати. Мені здається, що про це мають говорити військові - чого вони найбільше потребують. З того, що я чув, наприклад, від нещодавно призначеного командувача ООС пана Павлюка, є потреба в засобах радіоелектронної боротьби, безпілотниках, бронемашинах… З тієї точки зору, як Резніков побудував свою промову, можна погодитися з тим, що він починає про загрози, які є, і він правильно говорить про загрозу розміщення ядерної зброї в Криму. Він веде до того, що Росія становить глобальні виклики для безпеки загалом, і для цього її потрібно стримувати. Одним з інструментів є розміщення (іноземних – ред.) військ», - додав Мусієнко.

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Україні треба посилити протиповітряну оборону, вважає віцепрем’єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Для цього Україна може розмістити у себе війська США. Це Резніков обговорив з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленном Говардом.

«Важливим є розширення пакету безпеки для України. В першу чергу внаслідок розгортання сил ППО. Навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє», - зазначив віцепрем’єр.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев сказав, що можливе розміщення військ США на території України вимагає ретельного дослідження, щоб не отримати неадекватну реакцію Росії. Нардеп зазначив, що розміщення військових баз інших держав на території України суперечить Конституції:

"Ця тема вимагає проведення як мінімум консультацій щодо необхідних змін до законодавства. Наскільки мені відомо, Конституція забороняє розміщення іноземних військових баз на території нашої держави. Але, мабуть, Резніков глибше вивчав це питання"