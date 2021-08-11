16:04, Сьогодні

Тут уже більше спекуляцій і хайпу – Жан Беленюк про скандал з Магучіх "Вона своїм потом і кров’ю показала любов до нашої країни, показала видатний результат", - сказав борець

Ситуація навколо української спортсменки Ярослави Магучіх і її світлин з російською спортсменкою після змагань на Олімпіаді в Токіо вуже стає більш спекулятивною і просто хайпом.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів спортсмен, народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк.

«Я вже втомився коментувати ситуацію з Ярославою. Я вже казав, що я її особисто знаю, спілкувався. Це однозначно патріот нашої держави, вона велика молодчина, вона в скрутному становищі показала видатний результат для нашої країни. Я бачу деякі коментарі людей, які начебто повинні бути при своєму розумі, але несуть таке, називаючи її біосміттям тощо. Ці люди й пальця не варті Ярослави. Тому що вона своїм потом і кров’ю показала любов до нашої країни, показала видатний результат. Що зробили ті люди, які її так палко критикують, я особисто не в курсі, не знаю», - заявив спортсмен.

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Він наголосив, що в момент, коли людина здобуває таку видатну перемогу для себе, для країни, вона є дуже емоційною.

«Їй 19 років, авжеж вона була готова обіймати кого завгодно, хто стоїть біля неї, і без зайвої думки про те, як це буде сприйнято в Україні. І цькувати за це молоду дівчину… Я чоловік, я не звик у принципі таким чином спілкуватися з дівчиною. Я вам скажу, дуже добре, що багато спортсменів почали заступатися за неї й показали свою позицію, і вже організовують флеш-моби на її підтримку. Ця солідарність спортивного суспільства надихає і дає розуміння, що все-таки у нас багато адекватних людей, спортсменів. Тут, мені здається, вже більше спекуляцій і якогось хайпу…» – зазначив Беленюк.

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Українські спортсмени підтримали українську атлетку Ярославу Магучіх, яка отримала хвилю хейту після спільного фото з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо. Український золотий медаліст, народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що не варто цькувати дівчину за емоції, коли у стані шаленої ейфорії їй хотілось обіймати всіх навколо. А легкоатлетка Ольга Саладуха запропонувала розв'язувати системні проблеми в українському спорті, а не шукати зраду там, де її немає, бо вважає Ярославу Магучіх справжньою патріоткою.

Екснардепка Ірина Фаріон, коментуючи фотографію 19-річної олімпійської призерки Ярослави Магучіх з її російською суперницею Марією Ласіцкене, назвала українську спортсменку "біосміттям" і закликала Національний олімпійський комітет України забрати у дівчини бронзову медаль.

Підтримав спортсменку також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі програми «Ранок чемпіонів» на телеканалі «Україна 24». Він наголосив, що ситуація з невдалим фото виникла через емоційність моменту. Також він просить враховувати особливості життя спортсменів, їхніх тренувань на міжнародних майданчиках і олімпійського протоколу.

«Коли я бачив, як вона раділа, якою вона була щасливою після перемоги, я розумів, що вона, напевно, не відчуває, хто стоїть поруч, тому що всі спортсмени стояли поруч, вітали один одного. Вони багато років знайомі, виступають разом, тренуються в якісь моменти разом. Я думаю, вона не відчувала на той момент, що це таке політичне буде… Ми всі знаємо, що йде війна з Росією. І ми бачимо, скільки наших воїнів гинуть на сході. Але в спорті ми розуміємо, що це складна ситуація для спортсменів, тому що вони багато разом виступають», - сказав Гутцайт.