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Тільки психи або агенти ФСБ підбурюють Україну: Гордон про діяльність Фаріон Журналіст закликав українські спецслужби перевірити біографію і діяльність політика

СБУ має перевірити, чи є громадська діячка Ірина Фаріон агентом ФСБ Росії, та чи дійсно вона співпрацювала з КДБ за радянських часів. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

За словами журналіста, такі люди працюють на розкол України.

"Я свідомо не називаю прізвище цієї пані (Ірина Фаріон, яка висловилася на адресу спортсменки Ярослави Магучіх, яка сфотографувалася, обійнявшись з російською спортсменкою - ред.). Не хочу, щоб ЗМІ робили рекламу людям, які роз'єднують Україну. Ця пані робить все для того, щоб Україні було боляче", - сказав Гордон.

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Журналіст закликав СБУ і спецслужби перевірити діяльність і біографію Фаріон.

"Завжди треба вивчати анкету, дивитися в корінь. Ким була ця жінка за радянських часів? Вона була членом КПРС і відповідальною за роботу з іноземними студентами. Я вдаюся в питання: а кого в радянські часи призначали відповідальним за роботу з іноземними студентами? Звичайно, вірних інформаторів КДБ, іншого варіанту не було, про це вам скаже будь-який кадровик з радянського минулого. Відразу запитання до наших спецслужб: перевірте її, чи була вона агентом КДБ. За всіма ознаками непрямими - так, чому б не перевірити? Чи є вона агентом ФСБ зараз? Тільки агенти ФСБ або психічно хворі можуть так підбурювати людей в Україні", - сказав Гордон.

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Раніше Фаріон, як передає "РБК Україна", назвала бронзову олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх "біосміттям" і виступила за те, щоб повернути медаль назад. За її словами, Магучіх на весь світ заявила, що українці та росіяни один народ. Українська спортсменка виявилася в центрі скандалу після спільної фотографії з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка отримала золоту медаль.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі "Україна 24" заявив, що українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну". "Я дивився бій греко-римської боротьби у 2008 році між представниками Росії та Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і спортивним способом захищатиме свій народ", - сказав Кремінь.

Як передає видання ZAXID.net, у 2013 році Фаріон визнала, що була в КПРС, хоча раніше заперечувала це. За її словами, вона вступила в партію з кар'єрних міркувань. Останнім часом Фаріон заявляла, що підривала діяльність КПРС зсередини.