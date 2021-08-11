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"У Росію підуть труни": Гордон сумнівається в нападі Путіна восени Журналіст також вважає, що "повна світова зневага та ускладнення санкцій" президенту Росії не потрібні

Масового наступу Росії на Україну восени не станеться, оскільки Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни". Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" висловив журналіст Дмитро Гордон, відповідаючи на відповідне запитання телеглядачки.

"Спробуймо встати на місце Путіна. Припустимо, підготував він наступ на Україну. Що це йому дасть? Повна світова зневага, ускладнення санкцій - це пів біди. Почнуть гинути росіяни. Ну ось якщо росіяни, припустимо, зайдуть на територію України. Почнуть їх вбивати, українці захищатимуть свою землю. Підуть труни в Росію. Це Путіну потрібно? Я сумніваюсь", - сказав журналіст.

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Гордон зазначив, що у нього немає доводів, які підтверджують, хоча експерти мають іншу думку.

"У мене немає доказів, які б говорили на користь того, що Путін почне наступ на Україну. Хоча багато моїх співрозмовників свідчать про протилежне. І Андрій Миколайович Ілларіонов, і Альфред Кох тощо. Почекаймо", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, раніше в ефірі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Путін може піти на масштабне вторгнення російських військ на територію України. "Що стосується того, чи може бути масове вторгнення російських регулярних військ в Україну. Так, може. Перш за все Путіну хотілося б, щоб в Україні відбулося щось типу Майдану... Він подає сигнал п'ятій колоні для підняття заколоту", - вважає Ілларіонов.

Раніше Ілларіонов прогнозував можливе вторгнення Росії в кінці червня. "До кінця червня... відкривається можливість для проведення великомасштабної операції", - прогнозував Ілларіонов.