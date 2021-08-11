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Гордон про мовного омбудсмена: захищати українську в Україні - знущання На думку журналіста, через діяльність таких людей, як Тарас Кремінь, Україна "має проблеми з Донбасом" і "здала Крим"

Українська мова - невіддільна частина України, і захищати її - це знущання. Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" висловив журналіст Дмитро Гордон, критикуючи діяльність мовного омбудсмена Тараса Креміня.

"Мене обурює Тарас Кремінь. Він став мовним омбудсменом і уявив себе борцем. По-перше, захищати українську мову в Україні - це знущання, на мою думку. Тому що українська мова - це невіддільна частина України. Людина, яка раніше була довіреною особою Януковича, сьогодні за 90 тис. грн на місяць заявляє, що тим, хто не хоче розмовляти українською, треба їхати з України до Росії", - сказав Гордон.

Ведучий уточнив, що Кремінь відреагував на слова лікаря Євгена Комаровського, і сказав, що якщо комусь щось не подобається, він повинен виїхати з країни туди, де почуватиметься комфортно.

"У моєму розумінні люди, які говорять про такі речі вголос, сіють ненависть, ворожнечу, зіштовхують українців лобами. Тому що якщо ти не хочеш розмовляти українською - ти ворог. Якщо не хочеш ходити до церкви Київського патріархату - ти ворог тощо. У мене є відповідь на це запитання: дві категорії людей можуть займатися цією антиукраїнською діяльністю - ці люди є ворогами України. Перше, ідіоти, які не розуміють, що вони роблять. Друге, російська агентура. Ти що, не розумієш, коли ти говориш, що "хто не хоче розмовляти українською, їдьте до Росії" - ти мільйони людей налаштовуєш проти українського, проти України. Хто тобі дав право виштовхувати звідси людей, які вважають Україну своєю, але розмовляють іншою мовою? Скільки ці ідіоти будуть командувати й говорити більшості? Я сказав це свідомо, тому що людей, які розмовляють російською мовою в Україні й відчувають себе громадянами України - більшість. Скільки можна нав'язувати більшості дурниці, які роз'єднують країну?"- обурився Гордон.

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Журналіст вважає, що через діяльність таких людей Росія анексувала Крим і вдерлася на територію Донеччини.

"Досить рвати Україну на частини! Це через таких ідіотів Янукович здав Крим без бою. Тому що кримчани слухали цих ідіотів і думали, що така позиція держави. Це через них з Донбасом проблеми. А хто їм давав право порушувати Конституцію України? Там же все чітко написано", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, що раніше Кремінь в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" прокоментував заяву доктора Комаровського. "Я не можу зрозуміти, про що можна говорити на цю (мовну - ред.) тему, коли є Конституція, є закон, є рішення Конституційного суду, є публічно затверджений уповноважений із захисту державної мови. Про що можна говорити? Уповноважений виконує конституційну норму, Конституція наділила державу повноваженнями захищати громадян України й створювати кращі можливості для своєї реалізації", - сказав Кремінь.

16 липня набули чинності чергові норми мовного закону, які стосуються, зокрема, використання української мови в культурі, туризмі, книговидавництві. Фільми іноземною мовою повинні дублюватися або бути озвученими українською. Концерти, шоу та розважальні заходи повинні проходити українською. Українська стає мовою екскурсійного та туристичного обслуговування. Всі видавці повинні видавати українською не менше 50% книг від всіх виданих за рік. Крім того, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.