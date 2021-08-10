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В Україну повернеться сильна спека: синоптикиня дала прогноз погоди на тиждень У декількох областях складається "специфічна" погодна ситуація

Температура в Україні до вихідних знизиться, а вже наступного тижня повернеться сильна спека.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.

"Погода у нас буде змінюватись найближчим часом. Зокрема, найсуттєвіші зміни стосуватимуться температури повітря. Вона зазнаватиме певних коливань. З четверга і наприкінці тижня температура в Україні трішки знизиться, це буде відносне похолодання – можливо, до +25…+27 градусів... Але на вихідних вона знову почне зростати. І з початком наступного тижня нас в Україні знову очікує спека, подекуди сильна й інтенсивна", - сказала синоптикиня.

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Хала зазначила, що на завтра оголошено штормове попередження на півдні та сході України – це Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Херсонська і Запорізька області.

"Там складеться специфічна синоптична ситуація. Адже циклон, який розташовується над Каспійським морем, впливатиме на південно-східну частину нашої країни. Відповідно, там ми завтра очікуємо на короткочасні грозові дощі. Подекуди можливі шквали чи навіть град. Варто розуміти, що ці явища локальні, вони не будуть спостерігатися по всій території. Але при їхній локальності вони можуть набувати значної інтенсивності, саме в тому є їхня небезпека", - зазначила вона.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років стали рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас доволі спекотно, стає все більше й більше".