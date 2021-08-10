Alyona Alyona про дрифт на Софійській площі: мене запевнили, що всі дозволи є

На скандал відреагували в Кабміні

Alyona Alyona про дрифт на Софійській площі: мене запевнили, що всі дозволи є

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в центрі Києва, записала відеокоментар, в якому пояснила свою поведінку.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", співачка запевняє, що про відсутність дозволів на екстремальну зйомку не знала. 

"По-перше, це не була зйомка якоїсь реклами, чи зйомка якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанон, який входить до топ-10 дрифтерів світу… Також мене запевнили про те, що всі дозволи у них є, адміністрація надала, і після закінчення цього всього приїдуть клінінгові машини, які це все відчистять", - розповіла Alyona Alyona.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений зніманням екстремального водіння в Києві. Він вже звернувся до Нацполіції та КМДА з проханням щодо ретельного розслідування інциденту.

"І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – ставленні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська". Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або заплатили б штрафи", - написав міністр у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що вранці 10 серпня на Софійській площі в Києві водії спорткарів влаштували дрифт біля історичної пам'ятки ЮНЕСКО "Софія Київська". Водії носилися пішохідною зоною без спеціальної огорожі й зіпсували плитку, залишивши чорні сліди. Усім обуреним пояснювали, що знімають рекламний ролик енергетичного напою зі співачкою Alyona Alyona, і що все відбувається з дозволу керівництва самої "Софії". Поліція про заїзд знала, у КМДА намагаються з'ясувати, чому ніхто не завадив такому екстриму у центрі столиці.

Міська влада вимагає від правоохоронців пояснень. Там відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Прибиральники намагаються відмити плитку біля унікальної пам'ятки ЮНЕСКО.

Джерело Україна 24 Теги Київ скандал авто Олександр Ткаченко