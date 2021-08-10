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Alyona Alyona про дрифт на Софійській площі: мене запевнили, що всі дозволи є На скандал відреагували в Кабміні

Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в центрі Києва, записала відеокоментар, в якому пояснила свою поведінку.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", співачка запевняє, що про відсутність дозволів на екстремальну зйомку не знала.

"По-перше, це не була зйомка якоїсь реклами, чи зйомка якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанон, який входить до топ-10 дрифтерів світу… Також мене запевнили про те, що всі дозволи у них є, адміністрація надала, і після закінчення цього всього приїдуть клінінгові машини, які це все відчистять", - розповіла Alyona Alyona.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений зніманням екстремального водіння в Києві. Він вже звернувся до Нацполіції та КМДА з проханням щодо ретельного розслідування інциденту.

"І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – ставленні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська". Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або заплатили б штрафи", - написав міністр у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що вранці 10 серпня на Софійській площі в Києві водії спорткарів влаштували дрифт біля історичної пам'ятки ЮНЕСКО "Софія Київська". Водії носилися пішохідною зоною без спеціальної огорожі й зіпсували плитку, залишивши чорні сліди. Усім обуреним пояснювали, що знімають рекламний ролик енергетичного напою зі співачкою Alyona Alyona, і що все відбувається з дозволу керівництва самої "Софії". Поліція про заїзд знала, у КМДА намагаються з'ясувати, чому ніхто не завадив такому екстриму у центрі столиці.

Міська влада вимагає від правоохоронців пояснень. Там відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Прибиральники намагаються відмити плитку біля унікальної пам'ятки ЮНЕСКО.