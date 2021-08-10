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Дрифт на Софійській площі: з'явились нові подробиці скандалу в центрі Києва Відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство"

У центрі Києва на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт у пішохідній зоні, водії на шаленій швидкості носилися просто біля перехожих. Як з'ясувалося, це знімали рекламу одного з енергетичних напоїв. Організатори кажуть, що перегони влаштували з дозволу керівництва Софії, і навіть заплатили за це гроші. У мерії тепер вимагають пояснень від поліції, яка також знала про акцію. Комунальники тим часом відмивають сліди від гуми, що залишились біля унікальної пам'ятки ЮНЕСКО.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", в "Київавтодорі" розповіли, що "ані корпорація "Київавтодор", ані балансоутримувач вказаної Софійської площі, ШЕУ Шевченківського району, жодного дозволу на проведення зйомки не надавало".

Наразі на замовлення організатора зйомки клінінгова компанія здійснює миття площі. Залишилися сліди на бруківці від автомобільних коліс, від гуми. Після миття покриття бруківки фахівці шляхогосподарського підприємства обстежать вказану площу, складуть дефектний акт і передадуть матеріали до правоохоронних органів для подальшого розслідування інциденту.

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Кореспондентка "Україна 24" Ірина Ухіна розповіла про ситуацію на місці події:

"Ми зараз на Софійській площі, бачимо, як прибирають наслідки ранкового дрифту, тільки починають роботи комунальники та клінінгові служби. Бачимо, що вони під тиском спеціальними мийними засобами відчищають площу. На кожен квадрат, щоб відмити, йде досить багато часу. На всій Софійській площі залишилися темні сліди від коліс автомобілів, які дрифтували. Це відбулося біля самої Софії Київської та навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Як розповіла працівниця одного з кіосків, о 7:00 відбувся цей дрифт. Вона сказала, що територію було огороджено, тому ніякої небезпеки для пішоходів вона не бачила. Але, каже, було дуже гучно. При цьому проводила зйомки одна з великих компаній. Це була зйомка реклами. Міська рада розповіла, що дозволів на проведення такої зйомки не надавала, вона вже звернулася до поліції, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Кореспондентка додала, що комунальники відчищають площу з 10-ї ранку:

"Кожен квадрат відчищають поступово. Кажуть, що не знають, скільки на це знадобиться часу. Сподіваються, що можна відчистити до завтра... Відчищають спеціальними машинами для чистки, потім довезли другу й обіцяють ще дві, щоб робота пришвидшилась".

Продавчиня одного з кіосків на Софійській площі стала свідком події.

"Казали - тільки знімають рекламу і все. Я прийшла о сьомій, вони вже були. Люди проходили попід будівлями, все було огороджено. Було гучно. Вони до 10-ї й все", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва водій автомобіля Lexus через дорожній конфлікт вдарив ножем кермувальника евакуатора.

На вулиці Шота Руставелі між водіями іномарки та евакуатора виник конфлікт, який перейшов у бійку. Спочатку чоловіки бились через вікно. У цю мить водій іномарки вдарив ножем опонента. Потім конфлікт перейшов уже на вулицю. Зупинили бійку випадкові перехожі. Опісля водій іномарки поїхав, а на місце викликали поліцію.