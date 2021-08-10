13:02, Сьогодні

Мінлива погода в Україні: синоптик розповіла, де буде дощ і град, а де – більше сонця "В плані температур цей тиждень буде доволі літнім – до +30 градусів", - сказала Птуха

В східних і південних областях України до кінця тижня погода погіршиться, можливі дощі, шквали, град, а на решті території буде менше дощів і більше сонця.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

«Основна зона опадів, фронтальні системи будуть над південним сходом України – тобто східні області, частково південні і Дніпропетровська область. Решта областей – місцями невеликі короткочасні дощі, навіть без попередження про погіршення погодних умов. Воно діє лише на південний схід України. На сьогодні і загалом до кінця тижня саме в тому регіоні буде поле зниженого тиску, час від часу короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквалисте посилення вітру», – заявила синоптик.

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Вона наголосила, що решта території – Київ і більшість західних, центральних і північних областей – з завтрашнього дня загалом перебуватимуть вже в полі підвищеного тиску, тобто антициклону.

«Погода буде спокійнішою, врівноваженішою, навпаки буде більше сонечка, менше опадів, і температура наприкінці тижня буде трохи підвищуватись в денні години до +30 градусів. А зараз впродовж робочого тижня температура в середньому по Києву - +25…+28 градусів в денні години. В плані температур цей тиждень буде доволі таким літнім, з помірними значеннями літньої температури – до +30 градусів. Це вже не ті +35 градусів, які в нас були кілька тижнів тому. Поки що такого не видно, хоча така ситуація не виключена, прогнози будуть уточнюватися», – зазначила Птуха.

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7 серпня повідомлялося, що погода в Україні зіпсується, у семи областях оголошено штормове попередження, синоптики прогнозували грози та шквали у ніч проти 8 серпня.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років стали рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів, і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас доволі спекотно, стає все більше і більше".