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У Львові транспортний колапс: через аварію зупинились трамваї та тролейбуси Не їздив майже весь електротранспорт міста – це 5 трамвайних маршрутів і два тролейбусних

У Львові зупинився електротранспорт. Усе через аварію на високовольтній лінії, повідомили в Міськраді. На одній з підстанцій депо вийшли з ладу головний та резервний електрокабелі. Детальніше – від кореспондентки телеканалу «Україна 24» зі Львова.

Заторів зараз немає, але вранці львів’яни скаржилися, що їм було складно добиратися на роботу, бо усі маршрути, які зупинилися, сполучали спальні райони з центральною частиною міста, не їздив майже весь електротранспорт міста – це 5 трамвайних маршрутів і два тролейбусних. Обіцяли, що до обіду аварію ліквідують, але ми вже бачили перший трамвай на маршруті.

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Сталося одразу дві аварії, вийшли з ладу дві високовольтні лінії – одна вчора ввечері, а друга вночі. Як пояснили у Львівелектротрансі, аварію ліквідовують повністю вручну, бо кабель делікатний і його можна пошкодити технікою. Але обіцяють, що до обіду повністю відновлять рух транспорту.

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Нагадаємо, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький заявляв, що в Києві через сильну зливу 19 липня в деяких районах було ускладнено рух транспорту:

"Були і є досі певні ускладнення в русі на дорогах міста Києва, які пов'язані з тими погодними умовами, швидкими та інтенсивними опадами, які відбулись сьогодні. Сталися і затори, і перекриття руху на певних ділянках доріг. Треба відмітити й проспект Перемоги в напрямку на виїзд з Києва, і проспект Правди також має ускладнення на декількох ділянках, також у Святошинському районі є перекриття на вулицях Мальовнича та Верховинна у зв'язку з провалом, що утворився там на перехресті".