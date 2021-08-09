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Кремінь: Я хочу, щоб питання української мови перестало бути політичним Мовний омбудсмен навів приклад балтійських країн

Українська мова повинна бути не яблуком розбрату, а мовою спілкування і розуміння між усіма громадянами України.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"У першу чергу я хочу, щоб мовне питання перестало бути політичним, як у багатьох країнах світу, як у Литві, Естонії. Але мовне законодавство в Естонії чи Литві працює понад 20 років, є відповідні інститути, які займаються екзаменуванням державних службовців, сертифікацією установ, це і питання стандартизації, затвердження правописів, і, крім усього іншого, контроль за правами громадян на отримання інформації державною мовою. Я хочу дочекатися моменту, коли ми перейдемо межу мовного питання як політичного і будемо працювати над тим, щоб українська мова була не яблуком розбрату, а мовою спілкування і розуміння між усіма громадянами України", - заявив Кремінь.

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Нагадаємо, доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.

У відповідь Тарас Кремінь нагадав Євгену Комаровському про вимоги мовного законодавства.