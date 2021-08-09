21:33, Сьогодні

Мовний омбудсмен про скандал з Магучіх: треба тримати відповідальність за країну Тарас Кремінь зазначив, що розмовляв з міністром спорту про поведінку українців на змаганнях

Українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь, коментуючи скандал на Олімпіаді з українською спортсменкою Ярославою Магучіх, яка сфотографувалася в обнімку з росіянкою.

"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення і участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер", - розповів Кремінь.

Читайте також: "Про що можна говорити?" Мовний омбудсмен відповів Комаровському щодо української мови

На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів:

"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а дарма. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - сказав він.

Читайте також: Мовний омбудсмен про Булгакова: школи можуть самі обирати тексти для вивчення

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, опинилася в центрі скандалу через фотографії в обнімку з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Заступниця міністра пообіцяла провести бесіду зі спортсменкою після її повернення з Токіо.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає", - заявила вона.

При цьому Маляр закликала "припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення".