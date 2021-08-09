20:14, Сьогодні

Мовний омбудсмен про Булгакова: школи можуть самі обирати тексти для вивчення

В Україні заклади освіти можуть обирати літературу для вивчення, яку вважають за потрібне.

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Сьогодні на вибір директорів шкіл є різні освітні програми, залежно від того, якого типу цей заклад. Але в будь-якому випадку тексти, які набули світового визнання, які читалися і продовжують обговорюватися, повинні мати місце. Не можна виключати зі шкільної програми або принаймні не давати для читання як додаткові тексти ті, які викликали суспільний резонанс. Ми можемо так говорити про письменників різних періодів, епох, зокрема тих, які давно минули", - зазначив Кремінь.

На питання, чи підтримує він вивчення в школі творів Михайла Булгакова, мовний омбудсмен відповів: