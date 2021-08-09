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Pfizer і Moderna планують третю вакцинацію від коронавірусу: експерт розкрив деталі Нова вакцина буде спрямована проти штаму "Дельта"

Відомі фармкомпанії розробляють вакцину, спрямовану проти нових штамів коронавірусу COVID-19. Вони планують, що через півроку-рік після другої вакцинації буде проводитися третя.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко.

"ВООЗ зараз не рекомендує третє введення вакцини. Тут є кілька моментів. ВООЗ стурбована тим, що може не вистачити вакцини для того, щоб вакцинувати людей хоча б двічі. Тобто нам насамперед потрібно забезпечити повну вакцинацію 30-33 млн осіб двічі. Вже добре відомо, що люди, які буду двічі вакциновані, практично не хворіють, а якщо і хворіють, то легше, і значно зменшена летальність. Тобто вакцинація продемонструвала, що вона потрібна", - зазначив Комісаренко.

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За словами академіка, коли говорять про третю вакцинацію, йдеться про ту ж саму вакцину, але також говорять про вакцину, над якою працюють найвідоміші компанії. Нова вакцина буде спрямована проти найнебезпечніших варіантів коронавірусу, зокрема, проти штаму "Дельта".

"Це фактично та ж сама вакцина, тільки туди внесені невеликі зміни. Pfizer і Moderna планують третю вакцинацію, яка буде проводитися через півроку або рік після другої вакцинації з тим, щоб вакцина працювала ефективніше проти небезпечних варіантів вірусу", - сказав він.

Раніше в компанії Pfizer, котра виробляє одну з популярних вакцин від коронавірусу, підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму "Дельта".

В Україні також розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації, повідомляє "РБК-Україна".

Доповнимо, згідно з опитуванням компанії Gradus Research, проведеним 2 липня, більшість українців, які не планують вакцинуватися, не змінять своєї думки, навіть якщо після цього можна буде їздити до Європи.