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У Дніпрі дитина втопилася в аквапарку, подробиці з місця подій Хлопець втопився в басейні для дорослих, коли мати відійшла

Дев'ятирічний хлопчик втопився в аквапарку Дніпра. Він приїхав туди з батьками, але коли плавав у басейні, мама відлучилася. У цей момент і сталася трагедія. Подробиці в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

9-річного хлопчика знайшов непритомним у воді один із рятувальників. Його витягли з води та почали реанімувати, підключилися медики, але марно. Реанімувати дитину намагалися впродовж пів години. В результаті медики констатували смерть.

Відомо, що дитина приїхала до Дніпра з сусіднього містечка з мамою і хрещеним батьком. Але коли трапилася трагедія, дорослих поруч не було. За версією, яка циркулює в соцмережах, хлопчик стрибнув у басейн і, ймовірно, зламав шию. Це був глибокий басейн для дорослих, близько 2 м глибини.

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Поки поліція вивчає обставини, претензій не висувають поки ні до матері хлопчика, ні до співробітників аквапарку. Нині подія кваліфікується як нещасний випадок.

У самому аквапарку деталей дізнатися не вдалося — там раптово оголосили санітарний день. Про це йдеться на сайті установи, також оголошення вивісили прямо при журналістах на головному вході до аквапарку. Люди намагалися туди потрапити, але в результаті йшли розчарованими.

Нагадаємо, в кінці липня в Дніпрі в одному зі скверів чотирирічний хлопчик загинув, впавши в фонтан. Трагедія сталася, коли хлопчик гуляв у сквері з батьками. Коли ті відволіклися, малюк виліз на бордюр фонтану, послизнувся і впав на металеві штирі конструкції фонтану.

З численними травмами дитину на швидкій доправили до лікарні. Загрозою для життя стала рана промежини. У реанімації намагалися стабілізувати стан після операції, проте вранці 25 липня зафіксували смерть.

Крім того, в Києві на Куренівці 4 серпня сталася пожежа на складах. Рятувальники гасили пожежу близько трьох годин. Ближче до вечора стало відомо, що пожежа ліквідована, обійшлося без поранених і загиблих.