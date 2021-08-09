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Будемо розбиратися — Беленюк про скандал з українською спортсменкою в Токіо Олімпійський чемпіон прокоментував результати України на Іграх в Токіо

Результати України на Олімпіаді 2020, яка пройшла у Токіо, прокоментував у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" український борець, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

"Якщо дивитися за кількістю медалей, то ми посіли 16 місце, ми більше медалей зібрали, ніж минулого разу в Ріо-де-Жанейро. Якщо ми подивимося на якість, то у нас, на жаль, лише одна золота медаль, що не дало нам піднятися вище 44 місця. Тут нам є над чим працювати, як мінімум, над якістю цих медалей. У нас багато спортсменів, які могли й повинні були здобувати золоті медалі, але в силу різноманітних обставин цього не зробили. І треба зробити висновки та переглянути стратегії, підходи щодо цих питань", — сказав він.

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Беленюк також висловився про скандал на Олімпіаді з українською стрибункою з жердиною Мариною Килипко, яка розплакалася через відсутність тренера.

"Крім того, у нас є питання щодо організації цього процесу, тому що ми всі чули про скандали з дівчатами, які не мали тренерів безпосередньо на змаганнях. Це, по суті, не дало їм реалізувати весь свій потенціал. Я вже зв’язався з Мариною, стрибункою з жердиною, спілкувався з приводу того, що сталося. Ми будемо безпосередньо на комітет виносити це питання, щоб з’ясувати всі обставини. Ми не повинні допускати подібних ситуацій, коли наші спортсмени зазнають подібних втрат, тому що спортсмен без тренера – це як спортсмен без руки, ноги. Це неправильно і психологічно, і морально. Йому не вистачає рідної людини, яка постійно має бути з ним", — сказав він.

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Нагадаємо, українська стрибунка з жердиною Марина Килипко розплакалася перед журналістами через те, що з нею не було її тренера. Спортсменка заявила, що у неї не було ніякої підтримки. "Чому його тут нема, я так ні від кого і не чула. Мене годували сніданками, але в підсумку мого тренера на Олімпіаді немає. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію", — поскаржилася вона.

Всього українські спортсмени вибороли на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.