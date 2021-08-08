Хитрощі супермаркетів: як людей змушують купувати більше

Про хитрощі маркетологів у супермаркетах розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Один продавець відповідає за кілька відділів, і логічно, що товар на полицях з відповідними термінами розміщується попереду, він має його просто фіксувати в зошиті та ходити щодня перевіряти, щоб не було прострочення. Є хитрість, що при правильному світлі зелений банан стає яскравішим. Це стосується і яблук, будь-яких фруктів.

Ще одне, підходжу, написано, один пиріжок — 5 грн, а пофасували в пакеті по 2 пиріжки. Людина підходить на касу, а їй не за 5 грн, а за 10 продають. Вона ж думає — два за 5 грн. Тобто якщо не вчитуватися в деталі на ціннику, можна потрапити. Основний лайфхак, ви купуєте товар, і там є штрих-код — ви на місці його забиваєте в телефон, і вам весь склад, весь товар всюди у всіх супермаркетах вибиває. І ви бачите — обман це чи не обман. Не потрібно сьогодні бігати по всіх магазинах, достатньо зайти в інтернет з цим кодом, і ви все зрозумієте", — сказав він.