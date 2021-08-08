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Щиро любив мистецтво: що пишуть соцмережі про смерть художника Олександра Ройтбурда Політики та громадські діячі сумують через смерть відомого українського художника

8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд. Він був керівником Одеського художнього музею. Художник довгий час хворів, у нього були ускладнення після коронавірусної хвороби, яку він переніс навесні.

На трагічну подію відреагували багато політичних і громадських діячів. Так, президент України Володимир Зеленський написав: "Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника, директора Одеського художнього музею. На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею і не боятися експериментувати!

Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у своїй творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто — іронії та навіть самоіронії. Смерть художника - велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна — нашим культурним спадком".

П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, що Ройтбурд був депутатом облради від його партії.

"Олександра Анатолійовича знали та поважали як в Одесі, так і далеко за її межами. Після тривалої боротьби він залишився на посаді директора Одеського художнього музею — на його боці був закон і щира підтримка одеситів. Відстоював європейську Україну як депутат Одеської обласної ради від "Європейської солідарності". Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для всіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу", — написав він.

Ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Олександр Ройтбурд мав великий вплив на сучасне мистецтво.

"Мій друг, українська легенда, художник зі світовим ім'ям... Попри весь опір Олександр був призначений директором Одеського художнього музею. Художник вклав в нього душу і зробив з місцевого музею — справжню туристичну перлину. І це далеко не все, що зробив Саша для мистецтва і всього культурного світу. Саша пішов, але залишився з нами в картинах і проєктах, які назавжди змінили мистецтво", — заявив він.

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко написав про Ройтбурда: "Він залишив нам пам'ять про свій яскравий талант художника, про своє відстоювання свободи. Ройтбурд житиме в наших серцях зі своїм чисто одеським почуттям гумору і одеською ж ласкавою мудрістю. При цьому він хоч не любив політичних воєн, але вмів боротися за свої переконання. і на Майдані і в Одеському музеї. А найбільше він любив життя, вино, епатаж, дружні бесіди, анекдоти, мистецтво..."

Екснардеп Борислав Береза: "Помер Саша Ройтбурд. Добрий, геніальний, талановитий, чуйний, людяний, мудрий, привабливий Саша Ройтбурд. Помер чоловік, який для мене був одним зі зразків для наслідування. Можуть радіти мерзоти з обласного одеського ОПЗЖ, які воювали проти його призначення на посаду керівника Одеського художнього музею і поливали його чорнухою. У смерті Ройтбурда є і їх доля участі. Щиро засмутяться всі ті, хто бачив в яку перлину Саша перетворив музей. Ще більше засмутяться ті, хто тепер буде позбавлений можливості весело поговорити з ним про серйозні речи".

Свої співчуття висловив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "Ще одна важка втрата для України. Пішов з життя Олександр Ройтбурд, український художник, директор Одеського художнього музею. Талановитий художник і організатор - він мав потужний вплив на культурне життя Одеси і всієї України", — написав він.

Голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі: Він для мене в багатьох сенсах був символом Одеси, таким творчим, невгамовним, завжди шукають щось нове, з величезним почуттям гідності і гордості. Складно переоцінити його внесок у сучасне українське мистецтво і розвиток міста. Він назавжди залишиться з нами в своїх роботах і наших серцях. Світла пам'ять".

Журналіст Аркадій Бабченко: "Не можу повірити. У голові не вкладається. Ти так насолоджувався життям, навколо тебе завжди було стільки друзів. Причому, не випадкових попутників, справжніх друзів. З тобою ж не можна було не дружити. Твій клуб Маразлі підтверджує це. Веселий, товариський, відкритий. Я ж насамперед чекав, як отримаю паспорт, поїду в Київ, зберемося, обійму тебе. Тепер не обійму. Не можу в голові укласти. Спочивай з миром, друже. Справжній чоловік, справжній громадянин. Справжній художник".

Письменник Сашко Лірник: "Ми з Сашком Ройтбурдом, хоча і сварилися, але дружили. Тепер вже не доведемо один одному, що там і як. Спочивай з миром".

Політолог Євген Магда: Я не знав особисто ні Євгена Марчука, ні Олександра Ройтбурда. Тобто вони не знали мене. Однак є відчуття, що Україна вступає в смугу важких персональних втрат ".

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Нагадаємо, художник Олександр Ройтбурд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

З 1993 року був співзасновником асоціації "Нове мистецтво". З 1993 по 1999 роки працював артдиректором, а з 1999 по 2001 роки - президентом цієї асоціації. У 2014 році був учасником Євромайдану в Одесі.

Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри опір депутатів облради, навесні 2018 року тодішній глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав з ним контракт на 5 років.