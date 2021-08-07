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Bellingcat розслідує резонансні вибухи в Україні: Грозєв розкрив подробиці Не виключено, що до вибухів причетна розвідка РФ

Bellingcat у найближчі місяці завершить розслідування, присвячене пожежам і вибухам на складах боєприпасів в Україні. Розслідувачі перевіряють причетність до даних інцидентів військової розвідки Росії.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, - це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах - ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії - ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести", - зазначив він.

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За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років:

"У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати".

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Упродовж останніх років в Україні сталася низка масштабних пожеж на складах боєприпасів - у Сватовому, Балаклії, Ічні та інших населених пунктах вогнем було знищено тисячі тонн снарядів.

Одна з наймасштабніших пожеж на військових складах сталася в Калинівці на Вінниччині 26 вересня 2017 року. Вибухи завдали величезних збитків, 30 тисяч людей були евакуйовані. Серед головних версій події називали ворожу диверсію. Пожежа сталася в день народження тодішнього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що Bellingcat — це сайт журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел (OSINT). Bellingcat публікує результати розслідувань як професійних, так і громадянських журналістів щодо зон бойових дій, порушень прав людини, злочинів проти людства та злочинності.

Найрезонансніші розслідування Bellingcat стосуються участі Росії у війні на сході України, збиття на Донбасі малайзійського "Боїнга" MH17, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.