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Серед мігрантів з Білорусі в Києві є агенти ФСБ - Грозєв Розслідувач Bellingcat прокоментував загадкову смерть Віталія Шишова

Серед противників режиму Олександра Лукашенка, які перебралися з Білорусі до України, є агенти російських спецслужб.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, коментуючи загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків. На запитання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозєв відповів:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них перебувають у Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях... Одні й ті самі люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - у той самий момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ".

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За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз перебувають у Києві".

"Ми зараз їх намагаємося знайти. Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще декілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми та організацією, якою керував Шишов", - заявив він.

Нагадаємо, голову громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Багато експертів сходяться на думці, що Шишова було вбито, і що злочинці інсценували самогубство, щоб замести сліди.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.