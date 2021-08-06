18:27, Сьогодні

Путін готує свої війська — військовий експерт про можливість загострення на Донбасі Ігор Романенко розповів, від чого залежить рішення Путіна про напад на Україну

Ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов заявив, що може бути чергова ескалація з боку Росії. Чи це можливо найближчим часом, відповів військовий експерт Ігор Романенко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Думаю, остаточне рішення з цього приводу Путін ще не прийняв, але він готує свої війська. Відомо, що угруповання атакувального спрямування сформувалось ще навесні. А зараз він його підсилює. Як відомо, на півночі через спільні навчання з Білоруссю вже десь два тижні розвантажуються війська, озброєння тощо. І на півдні посилюється – десятки тисяч військових, літаки. На півночі теж, до речі, є бойові літаки", — сказав він.

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Експерт пояснив, чого вичікує російський президент.

"Коли почне і наскільки глибоко – це буде наступне рішення. Але відповідні плани в Генштабі збройних сил Росії опрацьовані. Путін очікує остаточних оцінок у діях України та її союзників", — сказав він.

Нагадаємо, Владислав Селезньов раніше заявив, що Росія може вдатися до серйозної конфронтації.

"Я думаю, що (реальна військова – ред.) конфронтація буде. Вона вже почалася. І пов’язана вона в першу чергу з тими наративами, які постійно просуває Росія про те, що Україна як самостійна держава не має права на існування", — сказав він.

Також лідер Радикальної партії Олег Ляшко назвав єдину умову для відновлення нормального життя на Донбасі — для цього потрібно в першу чергу вивести звідти російські війська.