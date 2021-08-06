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Хай заздрять: у Мінспорту відповіли пропагандистці з РФ, що насміхалася з Беленюка Беленюк - не перший чемпіон Олімпійських ігор, який демонструє вміння танцювати гопака

Українські спортсмени на Олімпіаді й надалі виграватимуть медалі й танцюватимуть гопак, навіть якщо "комусь заздрісно".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець, коментуючи олімпійське золото борця Жана Беленюка і реакцію російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Прекрасний виступ нашого українського спортсмена, громадянина України, який безмежно любить Україну. Ми всі про це знаємо. І це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь заздрісно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати й будемо танцювати надалі наш гопак, і не лише цього року", - підкреслила Уманець.

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Заступниця міністра нагадала, що в України на сьогодні вже 14 медалей Олімпіади.

"Ми розраховуємо, що три наші красуні зі стрибків, які завтра боротимуться… є дуже величезне бажання, щоб вони зайняли всі три перші місця. Наша жіноча дружина в артистичному плаванні також вступила в бій за медалі Олімпійських ігор. Мають ще реальні шанси наші спортсменки у веслуванні на байдарках і каное. Ми очікуємо ще поповнення нашої скарбнички. Я думаю, що це буде успішно. На сьогодні ми вже перейшли рубіж Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, оскільки тоді було 11 медалей", - зазначила вона.

Фото: Facebook/Жан Беленюк

Нагадаємо, 4 серпня борець греко-римської боротьби Жан Беленюк виборов на Олімпіаді у Токіо першу золоту медаль для України. Переможну сутичку український борець завершив запальним гопаком, а тріумф спортсмена не дав спокою російським пропагандистам. Зокрема, Ольга Скабєєва розгледіла в українському гопаку Беленюка "москальську присядку". Крім того, вона висловилася про неукраїнське походження спортсмена.

Раніше міністр спорту Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, скільки медалей можуть отримати українські спортсмени на Олімпіаді в Токіо.

"Дуже складно зараз говорити, скільки буде медалей. Я розраховую на кожного спортсмена, тому що кожен всі свої сили віддав на те, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Практично всі спортсмени все б віддали, щоб вперше поїхати на Олімпійські ігри. Вони всі мріють виграти медалі, стояти на п'єдесталі, тому що Олімпійські ігри — це топові змагання в кар'єрі кожного спортсмена у світі. Я вважаю, що виграють всі спортсмени, і програють всі спортсмени теж, тому що немає вічних чемпіонів, вони всі теж програють. Всі наші спортсмени відчувають підтримку України, всі вони готові. Ми будемо щодня дивитися і вболівати за кожного спортсмена", - сказав він.

Станом на 6 серпня в України 14 олімпійських медалей: 1 золота, 3 срібні та 10 бронзових. У загальному командному заліку Україна посідає 40-е місце.