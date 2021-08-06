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Буревій пошкодив одне з семи чудес України, подробиці з Кам'янця-Подільського На Хмельниччині ураган зривав дахи та валив дерева

Хмельницька область увечері 5 серпня виявилася в епіцентрі урагану. Дерева виривало з корінням, постраждала і Кам'янецька фортеця. Подробиці в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Вранці 6 серпня над Кам'янець-Подільським знову пройшла сильна злива, але на щастя, без вітру. А ось нічний ураган наробив біди. Шквальний вітер подекуди сягав 20 м / с. Поламало всі дерева в парку, наломало дров і у середмісті, водою вимило бруківку.

"Внаслідок негоди на території району було повалено понад сотню дерев. Зірвано дахи з п'яти будинків і приватних споруд. Також пошкоджено дах на південній брамі Кам'янець-Подільської фортеці", — розповів речник головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

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Постраждало одне з семи чудес України — Кам'янець-Подільська оборонна фортеця XI століття. Її брали штурмом, палили, але тільки зараз її пошкодила негода. Вітер зніс дах, покриття впало на сусідню будівлю музею фортеці та все потрощило. Вітер розносив дерев'яні балки та черепицю на 25 метрів. Зараз музей накрили плівкою, щоб зберегти експонати. А от відновити купол вежі буде непросто.

Крім того, селевий потік зійшов у Рахові на трасу Мукачево - Рогатин. Рух по трасі обмежений, але відкритий. Дорожники намагаються якомога швидше розчистити дорогу.

Синоптики попереджають українців про грози, град і шквали на заході, півночі, більшості центральних областей, на Одещині та Миколаївщині. У Карпатах і на Закарпатті оголосили жовтий рівень небезпеки — там на підході потужні зливи.

Додамо, на вихідних 7 і 8 серпня в Україні буде прохолодно в західних областях, а на сході очікується спека. Крім того, будуть дощі в західних і північних областях, повідомляє РБК-Україна.

Синоптикиня Наталія Діденко дала прогноз на найближчі дні на своїй сторінці в Facebook. За її словами, 7-8 серпня в більшості областей України очікується протягом дня +25 +30 градусів, на сході та південному сході до +33, у західних областях +23 +26 градусів. У неділю потеплішає також і на Заході. Істотні дощі в більшості областей України на вихідних малоймовірні. Тільки в нічні години можливі грозові дощі на Лівобережжі України.

У Києві субота і неділя обійдуться без дощів. 7-го серпня повітря буде комфортніше, близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів.