23:47, Вчора

"Мамо, здається, мені писець": постраждалий від обстрілу на Донбасі розповів деталі Лікарі прооперували постраждалого, зараз він у реанімації у важкому стані

Житлові квартали Красногорівки на Донеччині обстріляли з важкої артилерії. Влучили в житловий будинок. Один з його мешканців важко поранений, а саму оселю - рознесло вщент. Чоловік - у лікарні, на нього чекає тривала реабілітація.

Кореспондент телеканалу «Україна 24» побував на місці артилерійського обстрілу і поспілкувався з постраждалими.



Спальний район прифронтової Красногорівки. Сьома ранку. Місцеві, які звикли до війни, особливо не звертають увагу на чергові обстріли українських позицій. До цього моменту… Снаряд влучив у житловий будинок, повністю зруйнувавши стіну кімнати однієї з квартир. У цей момент в приміщенні знаходився господар хати. Пішов туди з надією пересидіти обстріл.

Мешканка Красногорівки Лариса Рибка в цей момент готувала на кухні сніданок. Від потужного вибуху на декілька хвилин майже оглухла. Але почула відчайдушні крики чоловіка.

«Чоловік сидів тут, на кухні. Чашка ось з чаєм стоїть. Зібрався чай пити. Потім так вийшло, що сильно попало... кудись стрельнуло. Він з кухні пішов, пішов до зали... Пилюка, дим, взагалі жах. І чую, він кричить: допоможи, мене привалило! Витягла я його на сходовий майданчик. Весь у крові, брудний», - сказала Лариса.

Лариса викликала швидку, яка встигла довезти Ігоря до курахівської лікарні. Точніше - до операційного столу. Ще трохи – і чоловіка б не врятували, кажуть медики.

«Важка політравма, мінно-вибухова. Наявність двох сторонніх металевих тіл у животі. Прооперували, зупинили кровотечу. Зараз знаходиться в реанімації у важкому стані», – розповів Юрій Кобельський, завідувач хірургічного відділення районної лікарні.

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З дозволу лікарів Ігор Рибка погоджується розповісти «Україна 24» про ту страшну мить. Попри важкий стан, контузію і множинні поранення, пам’ятає все в деталях.

«Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор», - сказав Ігор.

Вогонь по житлових кварталах Красногорівки окупанти вели з важкої артилерії, кажуть військові. Найближчі українські позиції – за декілька кілометрів. Тож ворог чудово знав, куди стріляє.

«Ось ми виявили хвостовик рапіри - 100 мм. Це гармата 100-міліметрова. Ось ви бачите цю квартиру. Прямим наведенням було влучення», - сказав український військовослужбовець.

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Зухвалий постріл бойовиків назавжди скалічив життя родини Рибок. На Ігоря очікують декілька операцій і тривале відновлення. Одну з двох кімнат маленької квартири подружжя - повністю зруйновано.

Росія і проросійські бойовики на Донбасі регулярно порушують режим припинення вогню і перемир'я, офіційно укладене рік тому. Одним з таких порушень був обстріл 26 липня позицій українських військовослужбовців із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння. В результаті обстрілу четверо українських військових отримали осколкові поранення, ще троє - інші бойові травми.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи нові обстріли позицій ЗСУ, заявив, що Україна офіційно не визнала Росію стороною конфлікту на Донбасі, тому не може притягти її до відповідальності за ескалацію бойових дій:

"У мене питання - а з ким ми домовлялися? Ми ні з ким не домовлялися, просто оголосили про всеосяжне припинення вогню. Ми повідомили про це Російську Федерацію, ОБСЄ. Назвіть мені офіційну сторону, яка взяла на себе відповідальність за виконання домовленостей. Ось у чому проблема. Росія одразу рік тому підкреслила, що вони не є стороною конфлікту і не будуть нести відповідальність за виконання зобов'язань тією стороною. Ми ні з ким не домовлялися, нам нема з кого спитати, хто порушив".