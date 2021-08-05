22:02, Сьогодні

Будемо вивчати європейський досвід — міністр про обмеження для невакцинованих Віктор Ляшко пояснив, чи будуть вводитися обмеження для тих, хто не прищепився від коронавірусу

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив про можливі обмеження для невакцинованого населення. Цю заяву прокоментував голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Вакцинація в Україні добровільна і безоплатна. Це 100%. Питання в тому, що ми говоримо про можливе запровадження додаткових обмежень, які передбачені в постанові про адаптивний карантин. Пам’ятаємо про жовтий, помаранчевий та червоний рівні епіднебезпеки – коли закриваються певні центри дозвілля, заклади громадського харчування, заклади освіти. Для того щоб це не закривалося в тих рівнях епіднебезпеки, ми говоримо, що певні заклади будуть продовжувати працювати, якщо…" — сказав він.

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Ляшко пояснив, про які саме обмеження йдеться.

"І от з оцим "якщо", наприклад, сьогодні в постанові чітко прописано: заклади освіти працюватимуть, якщо 80% викладацького складу вакциновані. Надалі будемо дивитись на ситуацію, вивчати кращий європейський досвід. Оскільки ми бачимо, що коли Франція дозволила вакцинованим відвідувати кінотеатри та заклади громадського харчування тощо, кількість вакцинованих у них зросла в рази – лише після цієї заяви", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато", — сказав президент.