20:37, Сьогодні

У МОЗ є три сценарії для нової хвилі COVID-19 — Віктор Ляшко Глава МОЗ розповів, як система охорони здоров'я готується до нового спалаху

Як Україна готується до можливого спалаху захворюваності на коронавірус, розповів голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"У МОЗ є низка прогнозів щодо зростання кількості випадків і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу цієї хвилі. І розрахована кількість ліжок, яка має бути надалі відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок повинно бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом буде важкий перебіг захворювання", — сказав він.

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За словами Ляшка, лікарні активно запасаються киснем.

"МОЗ до цього готується, ми додатково зараз пропрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації", — сказав він.

Раніше Віктор Ляшко розповів, що в Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус, але спалах можливий будь-якої миті.

"Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я", — заявив він.

Штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. Навесні ВООЗ запропонувала називати штами коронавірусу буквами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Штам "Дельта" сильніший і заразніший, зафіксований високий відсоток госпіталізації. В Україні він був уперше виявлений в кінці червня.