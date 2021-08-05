20:09, Сьогодні

Cпалах може бути будь-якої миті — глава МОЗ про коронавірус Віктор Ляшко попередив, що Україні загрожує спалах штаму "Дельта"

В Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус — про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання. Якщо подивитись на нинішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", — сказав він.

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Міністр розповів, що загроза залишається.

"Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути будь-якої миті. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я, оскільки вакциновані люди дуже рідко потрапляють до лікарні, і перебіг хвороби, навіть якщо вони інфікуються, проходить легко, люди не потрапляють до реанімації", — сказав він.

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше був виявлений в Індії в жовтні 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала називати штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Як зазначається, "Дельта" є більш заразним штамом, фіксується значно більша кількість госпіталізацій і смертей.

Доктор Євген Комаровський раніше заявив, що в Україні до Дня Незалежності можливий спалах захворюваності на новий штам коронавірусу "Дельта".

"У нас тільки одне запитання: чому в Москві "Дельта" є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав. А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть - буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, найімовірніше, в серпні вже буде, якраз до Дня Незалежності вам буде подаруночок", — заявив він.