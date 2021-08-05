19:19, Сьогодні

Якщо отримали в ОРДЛО паспорт Росії, краще виїхати й жити в гармонії з собою - Гармаш Журналіст зазначив, що в Україні приблизно 20% людей, які вважають Росію своєю батьківщиною

Україна не може перешкодити Росії інтегрувати українців, які живуть в ОРДЛО, у свій політичний та культурний простір, але людям треба роз'яснювати ситуацію, оскільки вони не знають, що їх чекає у майбутньому. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"В умовах, коли наші громадяни знаходяться в ролі заручників на окупованій території, ми не можемо перешкодити Росії робити те, що вона вважає за потрібне, в тому числі інтегрувати українських громадян у свій політичний, культурний, соціальний простір. Це вона робить не сьогодні, це планомірна політика, яка простежується з 2017 року. Думаю, вона триватиме, і тут потрібно просто по-людськи розповідати тим людям, які там живуть, що їх чекає в майбутньому. З соцопитувань головне, чого не вистачає на окупованих територіях, - це визначеності, люди не знають, що буде завтра", - сказав Гармаш.

Журналіст згоден з думкою президента Володимира Зеленського про те, що тим, хто вважає себе росіянином і некомфортно почувається в Україні, краще виїхати в Росію.

"Наш президент пояснює зі співчуттям, що Донбас у будь-якому разі повернеться в Україну, і тим, хто вважає себе росіянами, краще виїхати в Росію і жити в гармонії з собою і навколишнім світом, ніж потім жити в ненависті до країни, яка туди повернеться, передавати війну своїм дітям. Те, що ми можемо сьогодні робити, щоб протистояти інтеграції населення, ми робимо, ми просто намагаємося розмовляти з цими людьми", - сказав український перемовник.

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Гармаш уточнив, що, на його думку, президент мав на увазі виключно жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти.

"Мені вже ставити запитання з приводу того, що президент нібито порушив права жителів Донбасу, пропонуючи їм виїхати. Я так зрозумів, що мали на увазі жителів, які отримали російські паспорти, хоча президент про це не говорив. Президент говорив про те, що є насправді, що є люди, за соцопитуваннями 2014 року їх було 20%, які вважають, що Росія їхня батьківщина. За нинішніми опитуваннями приблизно така ж кількість цих людей зараз в Україні, Донецьк - це не якийсь проросійський регіон. Таким людям треба пояснювати, що якщо вони не хочуть все життя жити в умовах війни, то краще відразу шукати собі органічне середовище проживання, жити в ненависті - це згубно для здоров'я. А те, що зараз писатимуть російські ЗМІ - що б ми не сказали й зробили, вони писатимуть те, що їм потрібно", - сказав Гармаш.

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Раніше в інтерв'ю телеканалу "Дом" Володимир Зеленський, зокрема, закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами й що їхнє місце в Росії, "шукати собі місце в Росії". Думати так і продовжувати жити на території України президент назвав "великою помилкою".

Зазначимо, що станом на кінець липня, за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія примусово видала понад 600 тис. своїх паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Як передає "Інтерфакс-Україна", заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, що видача цих паспортів носить виключно гуманітарний характер і не може розглядатися як інструмент включення ОРДЛО до складу Росії.

Деякі аналітики сходяться на думці, що таким чином керівна партія "Єдина Росія" набирає додаткові голоси на виборах до Держдуми, які відбудуться восени. Ексдепутат Державної думи Геннадій Гудков в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що з юридичної точки зору таке голосування "нових громадян" законне, однак роздача паспортів не сприяє нормалізації відносин України та Росії. "Юридично вони мають право голосувати, питання в тому, чи правильно вважати тих українців, хто нещодавно отримав російські паспорти, російськими громадянами. Я вважаю, що це неправильно, і це провокування складнощів у відносинах між двома країнами. З точки зору перетворення жителів Донбасу на російське громадянство - це неправильний захід, він руйнує можливість нормалізації відносин між нашими країнами та народами, це недружній акт з боку Росії щодо України. Ну а юридично - раз отримали паспорти, мають право голосувати", - сказав він.