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Чи хочемо ми, щоб наших дітей прийшли "захищати"? - волонтер про мовне питання Координатор ініціативи "Безкоштовні курси" вважає, що дискусію з протиставленням російської та української потрібно переводити в інше русло

Українську мову варто пов'язувати з майбутнім і дітьми, щоб ніхто не прийшов "захищати їхні інтереси" як російськомовного населення. Про це в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" заявила координатор волонтерської ініціативи "Безкоштовні курси" Анастасія Розлуцька.

Волонтерка розповіла про головну проблему функціонування української мови.

"На сьогодні в Україні немає людей, які б не розуміли українську мову, якщо вони є громадянами України. Є інша проблема, яка полягає в тому, щоб подолати мовний бар'єр, тобто мати комфортне мовне середовище, де люди б могли спілкуватися українською. Ми проводимо курси з 2013 року, з початком локдауну перейшли в онлайн. Спільно з міністерством ми зробили проєкт для вчителів шкіл з російською мовою навчання, торік набрала чинності ще одна норма мовного закону, яка зобов'язує вчителів викладати близько 70% предметів українською мовою", - розповіла Розлуцька.

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Волонтерка застерегла від того, щоб у майбутньому українським дітям "надавали допомогу" як російськомовному населенню.

"Важливо розуміти, що сьогодні мовну дискусію з протиставленням російської та української потрібно переводити в інше русло - в русло державної мови, рівного доступу до якісної освіти, роботи. Ми повинні думати про те, як створити умови для розвитку української мови, як допомогти Міністерству культури створити безкоштовні курси й популяризувати українську мову серед населення. Питання мови - це навіть не про сьогодні, це про те, коли ми говоримо про завтра, про дітей, в якій країні ми хочемо, щоб вони жили, чи хочемо ми, щоб їх знову хтось прийшов "захищати" як російськомовне населення", - сказала Розлуцька.

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Нагадаємо, 16 липня набрали чинності чергові норми мовного закону, які стосуються, зокрема, використання української мови у сферах культури, туризму, а також у книговидавництві. Фільми іноземною мовою повинні дублюватися або бути озвученими українською. Всі концерти, шоу та розважальні заходи повинні проходити українською. Українська стає мовою екскурсійного та туристичного обслуговування. Всі видавці повинні видавати українською не менше 50% книг від всіх виданих за рік.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що не підтримує штрафи для офіціантів за порушення норм закону. "Штрафи офіціантам я не підтримую. Я за те, щоб офіціанти говорили українською мовою. Мені дуже подобається, даю більше чайових офіціантам, коли вони зі мною розмовляють українською мовою. Удвічі більше він отримує чайових", - сказав Ляшко.