14:08, Сьогодні

Росія не змінить свою політику стосовно України - Андрій Колесніков Оглядач зазначив, що в уявленні Путіна незалежна Україна - це Україна, керована Росією

Росія неухильно рухається в бік авторитаризму, відкату назад не буде, і очікувати зміни ставлення до України в кращу сторону не має сенсу. Про це в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" сказав російський політичний оглядач Андрій Колесніков.

"Боюся, що вектор подальшої авторитаризації країни обраний, ніякого руху у зворотний бік не буде. Більш того, неможливі ніякі тонкі політичні ігри з опозицією, громадянським суспільством, все зводиться до репресій. Є багато викликів, у тому числі економічних, пов'язаних з енергетичним переходом, але все це в уявленні російського істеблішменту відбудеться десь за межами вікових обмежень Путіна і його команди, на їхній вік вистачить. У цій логіці було обрано лінію поведінки: більше держави в економіці, в політиці, більше репресій щодо громадянського суспільства. У цьому сенсі Росія дуже важкий партнер", - сказав журналіст.

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Колесніков нагадав про статтю Володимира Путіна щодо України, яка свідчить про те, що ніяких змін з боку Росії у кращий бік не буде.

"А те, що можна очікувати стосовно України, чітко сказано в статті Путіна, вона важлива з точки зору того, що він підсумував свої історичні погляди. Україні по суті відмовлено в тому, що це самостійна держава, в уявленні Путіна це щось фольклорне, гілка російського народу, щось схоже на Виставку досягнень народного господарства. Це імперський підхід, який передбачає апеляцію до теорії змови. В уявленні Путіна незалежна Україна - Україна, керована Росією. Ніяких змін на українському напрямку в кращий бік не буде", - зазначив Колесніков.

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Нагадаємо, 12 липня Путін опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі". Путін також стверджує, що "справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією".

Стаття викликала великий резонанс як в Україні, так і в Росії. Історик Юрій Шаповал вважає, що "цей текст не можна ігнорувати, весь цей текст лежить в основі ідеї аншлюсу, приєднання України до Росії". Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов звернув увагу на те, що деякі тези статті схожі на стиль радянського міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова: Путін заперечує право України на власний суверенітет так само як Молотов у 1939 році заперечував це право Польщі.

Водночас громадський діяч, ексдепутат Верховної Ради Олесь Доній побачив у цій статті ознаки капітуляції Путіна. "Це не наступальна стаття, а капітуляційна. Путін не обґрунтовує в черговий раз необхідність окупації України. Це вже капітулянтство, коли він усвідомив, що нездатний окупувати, і хоче залишитися в історії ще й ідеологом", - зазначив екснардеп.