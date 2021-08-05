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Російські бойовики обстріляли житловий будинок у Донецькій області: подробиці Житель однієї з квартир отримав важкі поранення

Російські найманці-бойовики обстріляли з гармати житловий будинок у Красногорівці на території Донецької області, що контролюється українською владою. Про це йдеться в репортажі в програмі "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Ми знаходимося в Красногорівці. Вже відомо, що сьогодні близько 8-ї ранку бойовики відкрили вогонь з важкої артилерії, а саме з гармати "Рапіра" калібром 100 мм. Ось у мене в руках хвостовик, який військові знайшли на місці обстрілу (демонструє елемент снаряда - ред.). За моєю спиною ви бачите стіну, бетонне перекриття просто знесло, його просто немає", - передає кореспондент з місця події.

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За словами військових, терористи стріляли по будинку прямим наведенням, у квартирі перебувала подружня пара.

"Дружина в цей момент була на кухні, що і врятувало її, чоловік був у кімнаті, куди влучив снаряд, його важко поранено. Дружина надала йому першу допомогу, після чого викликала поліцію і медиків. Зараз чоловік у лікарні в Кураховому, йому зробили операцію", - передає кореспондент.

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Нагадаємо, що Росія і проросійські бойовики на Донбасі регулярно порушують режим припинення вогню і перемир'я, офіційно укладене рік тому. Зокрема, 26 липня бойовики здійснили прицільний обстріл позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння, в результаті четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україна повинна бути готовою до нових провокацій на Донбасі у зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2021". "Ми повинні щодня бути готові до відсічі, удосконалювати свою систему безпеки й оборони, особливо новітніми видами озброєння, військової техніки, а також дуже ефективними військами. Це війська спеціального призначення, радіоелектронні засоби, новітні ракетні можливості, тактичного рівня - це те, що забезпечить системну оборону і не допустить можливу провокацію з боку бойовиків", - заявив він.