13:06, Сьогодні

Отримуємо багато скарг: чиновник про дотримання мовного закону Глава ГУ Держпродспоживслужби в Києві нагадав, що порушників штрафують не відразу

З початку вступу чергових норм закону про функціонування української мови як державної в Держпродспоживслужбу надходить багато скарг від громадян у зв'язку із застосуванням цього закону щодо інформування споживачів. Про це в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Ми почали працювати з початку року, і це була консультативна робота. З початку впровадження закону для туризму, культури, інших сфер бізнесу, медицини, транспорту ми приймаємо численні скарги від громадян. Сьогодні немає ніякого політичного відтінку, є закон, який повинні виконувати ті сфери, для яких 16 липня введено закон", - сказав чиновник.

Читайте також: За 30 років Україна не виробила єдиного світогляду - Ніцой про мову

Рубан розповів, що порушники закону штрафуються не відразу, а тільки в разі повторного порушення.

"Ми приймаємо ці звернення, і при виявленні таких порушень насамперед виносяться не штрафні санкції, а припис. Далі при невиконанні цього закону вже застосовуються штрафні санкції. Це стосується закону про безпеку експорту харчових продуктів, законів про рекламу, про захист споживачів, про ринковий нагляд. Це стосується і маркування, й інформування споживачів", - сказав Рубан.

Читайте також: Є простий спосіб: Арестович розповів, як вирішити мовне питання в Україні

Нагадаємо, що чергові норми закону про мову набрали чинності 16 липня. Як повідомляє "Укрінформ", сам закон був прийнятий у 2019 році, проте його норми набирають чинності поетапно. Після прийняття цього закону депутати подали до Конституційного суду подання про його неконституційність, однак КСУ визнав, що він відповідає Основному закону, передає LIGA.net.

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" висловив обурення тим, що в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів". "Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я житиму в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.