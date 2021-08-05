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Ніцой закликала називати російську мову "московською": це історично правильно Письменниця нарікає, що деякі українці не готові відмовлятися від російської мови

Російську мову правильно називати "московською", оскільки ця назва є історичною.

Про це заявила в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на телеканалі "Україна 24" письменниця і громадська діячка Лариса Ніцой.

"Я називаю цю мову московською, і це правильна назва, і закликаю всіх називати Росію Московією, їх історичною назвою, так як російська мова - це наша назва, у нас "стирили". І я питаю людей: чому ви не переходите? Ну, по-перше, телевізор вмикаєш, там переважно все звучить московською мовою, радіо вмикаєш - купа московської мови. Все спілкування наше і далі триває за звичкою московською мовою", - сказала Ніцой.

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За словами письменниці, російськомовні українці кажуть, що їм потрібен "чарівний пендель", щоб перейти на українську. І таким "пенделем" є закон про українську мову.

"Це було не приватна спілкування, а спілкування під час обслуговування, я була клієнткою, і заодно ми поговорили. Я її попросила, вона перейшла, причому почала з того, що підтримує мої дії. Дуже часто мені москвоязичні висловлюють підтримку, я спочатку думала, що вони сміються. Але ні - виявляється, підтримують. Але, незважаючи на те, що закон діє, змосковщення українських дітей йде шаленими темпами, шляхом дуже агресивної культурної політики сусідньої країни", - зазначила вона.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набирають чинності поетапно. Тоді ж кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.

Письменниця Лариса Ніцой заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", що закон про забезпечення функціонування української мови як державної є гарною психологічною підтримкою для людей, які борються за "український світ".

"Для українців цей закон має позитивну дію, це гарна психологічна підтримка тим, хто утверджує "український світ", в тому, що вони на правильному шляху, і що вони на законному шляху, нічого протизаконного не роблять. Навіть якщо це тільки психологічна підтримка, це вже велика справа, позитивна", - сказала письменниця.