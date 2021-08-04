22:46, Вчора

Ніцой оцінила закон про мову: прихильники "українського світу" на правильному шляху Для українців цей закон має позитивну дію, каже письменниця

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної є гарною психологічною підтримкою для людей, які борються за "український світ".

Таку думку висловила в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на телеканалі "Україна 24" письменниця і громадська діячка Лариса Ніцой.

"Для українців цей закон має позитивну дію, це гарна психологічна підтримка тим, хто утверджує "український світ", в тому, що вони на правильному шляху, і що вони на законному шляху, нічого протизаконного не роблять. Навіть якщо це тільки психологічна підтримка, це вже велика справа, позитивна", - сказала письменниця.

Читайте також: "Знав би - поїхав би раніше": Комаровський про "мовне питання"

Своєю чергою глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович зазначив, що стало більше дискусій про мову в соціальних мережах і на політичних шоу.

"А в цілому в Україні вільно функціонує як українська мова, так і інші. Я не бачив жодного випадку, щоб хтось скаржився, що він обмежений у правах, користуючись іншою мовою в Україні. Що стосується підтримки української мови як державної - це світова практика, у всіх країнах таке є. В Україні це регулюється законом, здоровим глуздом і в рамках прав людини, на відміну від деяких сусідніх країн", - заявив Дробович.

Читайте також: Ніцой закликала називати російську мову "московською": це історично правильно

Верховна Рада прийняла мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набирають чинності поетапно. Тоді ж кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

16 липня в Україні набрали чинності чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.