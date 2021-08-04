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"Був у стані афекту": з'явились нові подробиці про затриманого АТОшника з гранатою Володимиру Прохничу викликали швидку

Затриманому ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін гранатою, викликали швидку й адвокатів. Чоловік каже, що діяв у стані афекту, і визнає свою провину.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила учасниця АТО, лідерка організації "Жіночий ветеранський рух" Андріана Сусак-Арехта.

"На цей момент ми викликали адвокатів. Я викликала швидку, тому що у побратима, у Володимира, важкий психологічний стан і йому якось намагаються врегулювати серце, тому що ми знаємо, що в нього контузії, проблеми зі здоров'ям", - розповіла Сусак-Арехта.

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За її словами, у Прохнича зараз відбувається обшук.

"Зараз працюють і представники консультативної ради при Офісі президента з захисту прав і свобод… Я можу звернутися до представників держави – враховуйте, що восьмий рік іде війна, і такі випадки, на жаль, можуть відбуватися", - розповіла ветеранка АТО.

Сусак-Арехта повідомила, що Прохнич зараз через психологічний стан не може сказати, які саме вимоги у нього були.

"Він каже, що все його вже дістало, і він був у стані афекту і насправді не розумів. Він вибачається, він визнає свою провину", - додала вона.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, 4 серпня до Кабінету міністрів зайшов чоловік з гранатою і заявив, що будівлю захоплено. Він поводився агресивно, погрожував підірвати гранату і сказав, що живим звідти не піде. Після переговорів з правоохоронцями він погодився віддати гранату і здався.

Чоловіка затримали, ним виявився ветеран АТО на Донбасі, інвалід війни Володимир Прохнич.

Друг і військовий побратим Прохнича Олександр Третьяков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про затриманого:

"Айдарівець, він воював понад два роки, двічі мав поранення: один раз – легкі, другий раз – важкі. У нього було 4 контузії. Я його знаю лише з позитивного боку. Він порядна людина. Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не становить ніякої загрози, на мою думку... Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу".