11:13, Сьогодні

В Кабміні невідомий погрожував підірвати гранату, будівлю оточили (оновлюється) "Можемо припустити, що якщо людина має спецпідготовку, вона може чинити супротив", - заявила Решмеділова

До Кабінету міністрів зайшов чоловік з гранатою та сказав, що будівля захоплена. Він агресивно погрожував підірвати гранату та сказав, що живим звідти не піде, сяде на 10 років. Будинок Кабміну оточили спецпризначенці, повідомляється, що всіх з будинку евакуювали. Повідомляється, що чоловік проходив службу в зоні АТО.

Ситуацію в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» прокоментувала політична експертка Олександра Решмеділова.

«Можемо припустити, що якщо людина має спецпідготовку, вона може чинити супротив, тому що будь-який близький контакт… як бачимо з відео, перемовні процеси поки не дають результат. Це може бути психологічна робота, коли він за власним бажанням, я так розумію, здасть вибухівку, або його будуть, умовно кажучи, штурмувати. Тут має бути питання, які в нього вимоги, з ким конкретно і про що він хоче поговорити», - заявила вона.

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Кореспондент «Україна 24» розповів деталі з місця подій:

«Я перебуваю на вул. Садовій. Саме з цього боку в під’їзд №6 зайшов чоловік, висмикнув кільце з гранати, повідомив, що все підірве. Зараз вул. Садова повністю закрита, працюють слідчі, вибухотехніки та інші спецпідрозділи».

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що чоловіка з гранатою звуть Володимир Прохнич, також стала відома нібито його сторінка в соціальних мережах.

Депутат Ірпінської міськради Антон Головенко в ефірі «Україна 24» розповів про Володимира Прохнича

«Я не знайомий, але я був головою ветеранської організації, це наш хлопець. Я його знаю як абсолютно адекватну людину. Він ветеран війни, інвалід війни. І я не можу коментувати, чому так сталося, що у нього сталося в особистому житті. І що відбувається – мені взагалі не зрозуміло. Я не можу сказати, що це взагалі людина безпроблемна. У кожного ветерана щось психологічне є. Але щось явне… я не в курсі за його особисті явні проблеми. Про це ми не розмовляли. Дивіться, людина повернулася з фронту, в неї загострене відчуття справедливості. Можливо, він звертався до Кабміну з якимось зверненням – це може бути чи земельна ділянка, чи якісь права свої…», - заявив Головенко.

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Пізніше з’явилася інформація, що Прохнича затримали, він здав зброю і сам здався.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс заявила, що в центрі Києва 30 липня поліція виявила біля Офісу президента підозрілу сумку, на місце були викликані вибухотехніки:

"Сьогодні біля Офісу президента проходить мітинг спільноти ЛГБТ, правоохоронці забезпечують громадський порядок. Вони виявили там підозрілий предмет, це була сумка. Викликали туди колег-вибухотехніків, які оглянули цю сумку. Але, на щастя, знайшовся власник, який повідомив, що просто залишив сумку і ненадовго відійшов. Все обійшлося спокійно, загрози життю і здоров'ю громадян немає".